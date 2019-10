31.10.2019

Felix Vogt Gruber weiter an der Spitze

Neuwahlen bei der Bezirksgruppe Schwaben der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Was bei der Zusammenkunft in Krumbach auf den Weg gebracht wurde

Von Werner Glogger

Deutliche Worte in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem übergeordneten Landesverband zeigten bei der Hauptversammlung der Bezirksgruppe Schwaben der Sudetendeutschen Landsmannschaft, dass sich die Führungskräfte Sorgen um die Zukunft machen. Aber auch innerhalb der Bezirksgruppe habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, die den Aufgaben und Zielen der Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht dienlich gewesen seien, erklärte Bezirksobmann Felix Vogt Gruber. Sie hätten zwar zwischenzeitlich ausgeräumt werden können, aber es gelte zukünftig, die wiedergewonnene Einigkeit zu bewahren, waren sich die Delegierten aus den zur Zeit dreizehn bestehenden Kreisgruppen in Schwaben bei der Versammlung im Gasthof Munding in Krumbach einig.

Als erster Schritt kann die reibungslose Durchführung der anstehenden Neuwahlen der Vorstandschaft bezeichnet werden, wird es doch immer schwieriger, Führungspositionen neu zu besetzen. Aufgrund der Vorkommnisse sei deshalb die Arbeit in den vergangenen etwa drei Jahren nicht einfach gewesen, blickte Vogt Gruber zurück. Er erwähnte die Frühjahrsversammlung in Königsbrunn, aus deren Verlauf eine Anfrage an politisch Verantwortliche gerichtet wurde. Es erfolgte lediglich eine Eingangsbestätigung, auf eine Stellungnahme warte er heute noch, sagte Vogt Gruber. Probleme habe es ferner bei der Auflösung der Kreisgruppe Sonthofen gegeben, nachdem das vorhandene Guthaben nicht wie in der Satzung festgelegt, an die Bezirksgruppe, sondern an das Sudetendeutsche Sozialwerk in Bad Kissingen überwiesen worden sei. Er werde sich jetzt nach Kenntnisnahme um eine Rückführung kümmern.

Nicht optimal sei die 70-Jahr-Feier des Landesverbandes mit Kranzniederlegung in München verlaufen, bedauerte Vogt Gruber weiter. Ort und Zeitpunkt seien ungünstig gewählt worden, sodass nur eine geringe Anzahl von Teilnehmern anwesend sein konnte. Er befürchte, dass allgemein die Akzeptanz der Organisation geschmälert werde und „Erinnerung an Heimat und Brauchtum nur noch im Museum zu finden sind“.

Angeregt wurde, das Gründungsjubiläum der Kreisgruppen gemeinsam zu feiern. Erfreulich sei, dass nach langer Suche endlich ein Kompetenzzentrum mit Büro und Archiv- und Lagerraum in Dillingen gefunden werden konnte. In Anbetracht der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitarbeiter würden sich lediglich monatlich maximal 200 Euro Kosten für Miete, Nebenkosten und Personal ergeben, rechnete Vogt Gruber vor.

1949 war ein Schlüsseljahr

Mit Infos zu einem Amtsträger-Seminar, zur Wahl der Delegierten in die Bundesversammlung und zum Sudetendeutschen Tag in Regensburg schloss er seinen Vortrag. Mit dem Gründungsjahr 1949 und weiteren Ereignissen seien die Neuner-Jahre von besonderer Bedeutung, waren sie doch Anlass, die Vergangenheit der Sudetendeutschen mit ihrer Kultur und dem Brauchtum in den Vordergrund zu rücken, sagte Kulturbeauftragte Brigitte Radons und gab Anregungen, wie man in dieser Hinsicht weitermachen könne.

Schriftführer Dieter Fiedler zitierte ein Grußwort von Ehrenlandsmann Prof. Karl Kling und bedauerte, dass er als großer Förderer aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Auf eindrucksvolle Weise, begleitet mit einem solistischen Trompetenvortrag durch Adolf Bier, gedachten die Anwesenden der verstorbenen Landsleute. In geheimer Abstimmung gaben die Delegierten mit großer Mehrheit dem bisherigen Bezirksobmann Felix Vogt Gruber wieder das Vertrauen. Das ebenfalls neu gewählte Vorstandsteam erörterte danach die Arbeitsplanung für das Jahr 2020 und vernahm Neues aus den Kreisgruppen.

Themen folgen