Festliche Klänge in der Kapelle

Stimmungsvolle Momente beim Weihnachtskonzert in Ursberg.

In der Kapelle St. Florian fand das Weihnachtskonzert des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation statt. Eine große Anzahl von Mitwirkenden präsentierte ein abwechslungsreiches Programm zur Vorweihnachtszeit. Den Advent, die Erwartung der Menschwerdung Gottes, galt es zu preisen.

Die Orffklasse der 7. Jahrgangsstufe unter der Leitung von Andreas Altstetter eröffnete den festlichen Reigen mit zwei weihnachtlichen Weisen, gefolgt von der Chorklasse der 5. Jahrgangsstufe mit hervorragenden Stimmen und Solisten mit dem Singspiel „Großer Stern, was nun ?“ unter der Leitung von Johanna Schwarzmann. In diesem Stück von Peter Schindler helfen die Engel dem heruntergefallenen Stern von Bethlehem, wieder an den Himmel zu kommen: „Endlich ist der Stern zurück, nichts fehlt mehr zum Weihnachtsglück.“ Danach überzeugte Cäcilia Jannetti mit der Arie „Flößt mein Heiland“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach – den Echosopran sang Lena Held. Ein Auswahlchor aus Mittel- und Oberstufe unter der Leitung von Johanna Schwarzmann brachte „Die Könige“ und „How I Got Over“ mit präziser Bandbegleitung zu Gehör. Die Streichergruppe musizierte gemeinsam mit Klavierbegleitung von Mathias Jannetti und unter der Leitung von Natalia Mai, bevor sich dann das Vokalensemble Capella Marian(n)a dazu gesellte und von Marianne Altstetter mit vier festlichen Gesängen sicher geleitet wurde.

Mit „Christmas Thunder Bells“, „Sound of Silence“ und „White Christmas“ setzte das Mittelstufenorchester unter der Leitung von Mathias Jannetti den instrumentalen Kontrast dazu. Die Chorklassen der 7. und 6. Jahrgangsstufe ergänzten mit stimmungsvoll vorgetragenen Stücken unter der Leitung von Stefanie Joas das Konzert. Gemeinsam mit den jungen Sängerinnen und Sängern sowie dem Auswahlchor der Mittel- und Oberstufe setzte Johanna Schwarzmann den fulminanten Schlusspunkt: „A Child Is Born in Bethlehem.“

Schulleiter Georg Gerhardt bedankte sich bei den Musiklehrkräften Mathias Jannetti, Stefanie Joas, Johanna Schwarzmann, Natalia Mai, Marianne und Andreas Altstetter für die musikalische Arbeit sowie bei der Generaloberin der St. Josefskongregation Ursberg, Schwester M. Katharina Wildenauer, die mit einfühlsamen Textbeiträgen das Konzert bereichert hatte. Ebenso herzlich dankte Gerhardt auch allen mitwirkenden Schülern. Das Weihnachtskonzert wurde wie in jedem Jahr mit dem von Musikern und Publikum gemeinsam gesungenen „Tochter Zion“ abgeschlossen. Stimmungsvolle Bläserweisen am Kirchenportal, gespielt vom Bläserensemble unter der Leitung von Andreas Altstetter, geleiteten die Gäste nach draußen. (zg)

