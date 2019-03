11.03.2019

Festvortrag zum Jubiläum der Literaten

Besondere Feier in Wattenweiler

Die Literaten Wattenweiler gibt es nun bereits seit zehn Jahren. Dieses kleine Jubiläum möchten die Literaturfreunde ein wenig feiern mit einem Festvortrag von Professor Klaus Wolf zum Thema „Leben im Spätmittelalter“. Es ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Verein Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten. Professor Klaus Wolf gibt eine Einführung in das Leben im Spätmittelalter anhand von Beispielen aus Augsburg und Schwaben.

Leben und Sterben liegen in den Händen der katholischen Kirche. Auch sämtliche praktische Alltagstätigkeiten sind religiös geprägt. Insbesondere das Verhältnis zu anderen Religionen wird anhand von Textbeispielen und einem Theaterauszug aufgezeigt. Das brisante Thema des Zusammenlebens verschiedener Religionsgemeinschaften sowie weitere Unterschiede von damals und heute dürfen ausführlich diskutiert werden. Abschließend wird es ein mittelalterliches Überraschungsschmankerl anlässlich der Zehn-Jahres-Feier geben.

Die Veranstaltung ist am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Traube in Höselhurst. Infos bei Josef Kugler unter 08283/928818. Herzliche Einladung an alle Interessierte. Der Eintritt ist frei. (zg)

