vor 19 Min.

Feuerwehr Muttershofen leistet wichtigen Beitrag zum Dorfleben

Michael Leitenmaier zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu sechs Einsätzen ausgerückt

Die Ernennung von Michael Leitenmaier zum Ehrenvorsitzenden war der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Ziemetshauser Ortsteil Muttershofen. Der Vorsitzende Peter Maier berichtete in seinen Dankesworten, dass Leitenmaier die Muttershofer Wehr über 21 Jahre hinweg als Vorsitzender geleitet und in dieser Zeit den Verein mit seinem ehrenamtlichen Einsatz maßgeblich geprägt hat. Maier überreichte ihm die Ernennungsurkunde. Im Bericht des Vorsitzenden über Aktivitäten des Vereins und die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen wurde deutlich, dass die Wehr durch Aktionen wie Kindermaibaumfeier, Maiausflug, Kindernikolaus- und Weihnachtsfeier und die „Klausenparty“ einen wichtigen Beitrag zum „Dorfleben“ in Muttershofen geleistet habe. Kommandant Vinzenz Maier jun. berichtet, dass die Muttershofer Wehr personell sehr gut aufgestellt sei. Einige Feuerwehrkameradinnen und -kameraden nahmen voriges Jahr an diversen Lehrgängen und Abzeichen teil. Die Wehr rückte zu sechs Einsätzen aus und war beim „Schwäbischen Feuerwehrtag“ im September in Ziemetshausen vertreten. Beim Bericht des Kassierers Roland Knöpfle wurde deutlich, dass sich der Verein in finanzieller Hinsicht auf ein solides Gerüst stützen kann.

Einen Rückblick auf das Vereinsjahr in Form einer Fotopräsentation hatte der Vorsitzende vorbereitet. Es wurden Bilder von Übungen, vergangenen Einsätzen und Aktionen aus dem Vereinsleben gezeigt. In seinem Ausblick erwähnte er bewährte Veranstaltungen und Aktionen im bereits verteilten Jahresprogramm. An jedem zweiten Freitag im Monat hat das Feuerwehrhaus in Muttershofen zum Stammtisch geöffnet. Ohne den Einsatz der Hausmeister wäre dies nicht möglich. Peter Maier überreichte hierfür als symbolisches „Dankeschön“ Gutscheine. (zg)

