vor 8 Min.

Feuerwehr Neuburg feierte 150-jähriges Bestehen

Am Jubiläum standen die Tore offen für die Bevölkerung, weil auch schwäbischer Feuerwehrtag war

Es war der 26. September 1869, als Gottfried Grail, ehemaliger Bürgermeister, mit weiteren 19 Männern der Marktgemeinde, die Freiwillige Feuerwehr Neuburg gründete.

Dieses 150-Jährige wurde gebührend gefeiert. Es war ein „Tag der offenen Tore“, und der begann mit einem Festgottesdienst zu Ehren der verstorbenen Vereinsmitglieder, zelebriert von Pfarrer Michael Kinzl. Die musikalische Umrahmung der Messe gestaltete die Kapelle „Prosit“ und spielte ebenfalls danach zum Frühschoppen auf.

Bürgermeister Rainer Schlögl lobte das Engagement und den guten Ausbildungsstand der Neuburger Wehr in seiner Rede. Dem schloss sich Kreisbrandmeister Elmar Müller von der Feuerwehrinspektion an. Das kurzweilige Programm, das die Feuerwehr den zahlreichen Gästen bot, fand großen Anklang. Etwa eine Fahrzeugausstellung der Neuburg Wehr sowie der UG-ÖEL (Unterstützung Örtliche Einsatzleitung) die ebenfalls Vorführungen mit der Flugdrohne zeigten. Außerdem konnte das Feuerwehrhaus mit der Schlauchpflegeanlage besichtigt werden und eine Bilderausstellung über 150 Jahre Feuerwehr wurde gezeigt.

Die Mädchen und Buben der Jugendfeuerwehr begeisterten mit Wasserspielen. Bei einer Schauübung wurde dem Publikum ein Fahrzeugbrand mit Menschenrettung (Dummy) vorgeführt und noch vieles mehr. Das Ziel des Tages sollte eine Werbung für den Dienst in der Feuerwehr im Ehrenamt sein, um neue Jugendliche sowie aktive Feuerwehrfrauen und Männer zu gewinnen.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages für die Feuerwehr Neuburg war der zweite Platz in der Ausschreibung der Sparkasse Günzburg-Krumbach, den Direktor Uwe Leikert als symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro an den 1. Kommandanten Andreas Schwarz, im Beisein von Kreisbrandrat Robert Spiller und Kreisbrandinspektor Wolfgang Härtl, überreichte.

Bei dieser Ausschreibung ging es darum, wie sich die Feuerwehr an diesem Tag den Bürgern in ihrer Gemeinde präsentiert und zeigt, wie wichtig ihre Feuerwehr ist. Die Auswertung oblag Kameraden der Feuerwehrinspektion und der Sparkasse. (zg)

