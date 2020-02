vor 53 Min.

Feuerwehr Niederraunau hat einen neuen Vorstand

Wolfgang Altstetter ist nach 25 Jahren im Vorstand und 42 aktiven Jahren Dienst jetzt Ehrenmitglied. Welche Bilanz die bisherigen Vorsitzenden ziehen können

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Niederraunau standen die Wahlen des Vorstands. Der Feuerwehrverein steht in den kommenden sechs Jahren unter dem Kommando von Nikolaus Mayer und Simon Altstetter.

Der scheidende Vorsitzende Markus Sauer berichtete von zahlreichen Aktivitäten im Vereinsleben der Feuerwehr: Sie baute gemeinsam mit der Jugendgruppe aus Niederraunau, mithilfe von Scheren und viel Kraft, den 33 Meter hohen Maibaum auf. Zum Dorffest lud die Feuerwehr im Juni. Trotz des schlechten Wetters am Samstag besuchten viele Raunauer das Fest und sorgten unter zahlreichen Regenschirmen für ausgesprochen viel gute Laune. Am Sonntag durfte sich die Feuerwehr über Sonnenschein und zahlreiche Gäste freuen. Ebenfalls sehr gut angenommen wurde der Feuerwehr-Stammtisch, der an jedem 1. Montag des Monats im Feuerwehrhaus stattfindet. Die Kameradinnen und Kameraden nahmen außerdem am Heldengedenktag und am Nikolausmarkt im Dorf teil. Nach 11 Jahren Tätigkeit im Vorstand endet mit den Neuwahlen die Amtszeit von Markus Sauer und seinem Zweiten Vorsitzenden Christian Scheppach. Die beiden haben in dieser Zeit viel für den Verein geleistet. Die Organisation von Ausflügen, notwendigen Anschaffungen, Dorffesten, der Vereinseintragung, aber auch die Planung des 950-Jahr Festes in Niederraunau 2017 hat viel Zeit in Anspruch genommen. Die Feuerwehr Niederraunau besteht derzeit aus 61 aktiven Mitgliedern, davon 30 Atemschutzträger. 2019 wurden in der Wehr vier neue Mitglieder und zwei Feuerwehranwärter für die Jugend gewonnen. Als wichtige Grundlage für schnelle Hilfe im Ernstfall schilderte Kommandant Franz Jekle die hohe Einsatzstärke auch untertags. Diese wurde an insgesamt 15 Einsätzen gefordert. Zwei Gruppen haben außerdem erfolgreich das Leistungsabzeichen abgelegt. In 2020 steht in Niederraunau wieder die Inspektion an, daher kündigte Jekle den Feuerwehrfrauen und -männern einen strengeren Übungsplan im kommenden Halbjahr an. Lara Altstetter gab der Versammlung einen Überblick der Situation in der Feuerwehrjugend. Wichtigster Punkt für das aktuelle Jahr ist hierbei die Begeisterung von weiteren Jugendlichen. Sie lädt alle Interessierten ab zwölf Jahren ein, jederzeit bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen, an Übungen teilzunehmen und bei den gemeinsamen Aktionen der Krumbacher Stadtteile Spaß zu haben. Kassiererin Julia Merk berichtete von einem durchaus zufriedenstellenden Kassenstand.

Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Hubert Fischer. Einstimmig entschied sich die Versammlung für Nikolaus Mayer zum Vorsitzenden und Simon Altstetter zu seinem Stellvertreter. Beide sind Niederraunauer, schon seit ihrer Jugend in der Feuerwehr aktiv, fleißige Übungsbesucher und ständige Helfer bei Festen und Veranstaltungen des Vereins. Als zuverlässige Kassiererin konnte, wie bereits in der vergangenen Amtsperiode, Julia Merk verpflichtet werden. Die Wahl zum Schriftführer nahm Martin Müller an, der damit nach sechs Jahren Carolin Blösch ablöste. Außerdem stehen Jürgen Landsperger und Artur Brandner weitere zwei Jahre als Kassenprüfer zur Verfügung.

Grund zur Freude hatte Kreisbrandmeister Ewald Beuter, als er Marcus Weber und Christian Lachenmayer für 25 aktive Jahre ehren durfte. Beide haben seit 1995 eine vorbildliche Dienstzeit mit vielen Lehrgängen und Ausbildungen absolviert. Eine besondere Ehre gebührte Wolfgang Altstetter, der nach 25 Jahren Tätigkeit im Vorstand und 42 Jahren Dienst zum Ehrenmitglied ernannt wurde. (zg)

