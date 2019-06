10:47 Uhr

Feuerwehr muss Aufofahrerin bei Krumbach befreien

Die Feuerwehr musste eine Frau bei Krumbach aus ihrem Auto befreien, das stark demoliert in einem Maisfeld gelandet war.

Die Frau war mit ihrem Wagen immer wieder über die Fahrbahnmitte geraten und schließlich in einem Maisfeld gelandet.

Von Annegret Döring

Zu einem Unfall gekommen ist es am vergangenen Freitag um 13.35 Uhr zwischen Krumbach und dem Stadtteil Niederraunau. Wie die Polizei berichtet, war eine 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße GZ 7 von Niederraunau nach Krumbach unterwegs. Auf ihrem Weg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache immer wieder auf die Gegenfahrbahn mit ihrem Fahrzeug, heißt es im Polizeibericht.

200 Meter vor Krumbach gegen Betonpfosten gerauscht

Etwa 200 Meter vor Krumbach kam ihr Pkw dann nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit der linken Fahrzeugseite einen Betonpfosten. Danach fuhr die Frau etwa 150 Meter durch ein Maisfeld, bis das Fahrzeug schließlich stehen blieb. Durch den Unfall wurde das Auto so sehr beschädigt, dass die Fahrerin nicht mehr aussteigen konnte. Die Feuerwehren aus Krumbach und Niederraunau befreiten die Fahrzeugführerin, die laut Polizei nur leicht verletzt wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Höhe des verursachten Fremdschadens muss noch ermittelt werden, so die Polizei.

Themen Folgen