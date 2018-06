16:09 Uhr

Feuerwehr muss brennendes Gras in Wattenweiler löschen

Der Sonntag begann für die Einsatzkräfte der Wattenweiler Feuerwehr bereits früh, als sie wegen eines Brandes im Freien gerufen wurden.

Gegen 5.50 Uhr wurde die Wattenweiler Feuerwehr am gestrigen Sonntag zu einem Kleinbrand im Freien gerufen. Nahe der Straße „Zum Kraftwerk“ in Wattenweiler war aus ungeklärter Ursache gelagertes Gras in Brand geraten, wie Kommandant Andreas Böller berichtet. Er vermutet, dass sich das gelagerte Gras selbst entzündet hat. Das Gras wurde auseinander gezogen und abgelöscht. Gegen 6.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte der Wattenweiler Wehr konnten wieder nach Hause fahren. MN