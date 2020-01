14:59 Uhr

Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume

Über den Radweg am Bleicher Berg gestürzt ist eine Birke am Montag. Die Feuerwehr Deisenhausen räumte sie wieder weg.

Feuerwehren Deisenhausen und Krumbach rücken aus nach starkem Wind zur technischen Hilfeleistung.

Von Annegret Döring

Ausrücken musste die Feuerwehr Krumbach am Dienstag kurz nach 12 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes. Am Burgweg in Richtung Reithalle musste der Baum vom Weg gezogen werden, sagte Kommandant Mathias Vogel.

Einsatz am Bleicher Berg

Auch die Deisenhauser Feuerwehr war wegen eines umgestürzten Baumes unterwegs kurz vor halb zwölf Uhr. Dieser war am Parkplatz der B 16 am Bleicher Berg, wo es Richtung Nordhofen geht umgefallen und blockierte den dortigen Radweg. Es war eine Birke, deren Höhe Kommandant Christoph Scherer auf etwa zehn bis 15 Meter schätzt.

