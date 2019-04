vor 36 Min.

Fichte oder Lärche für die Pavillonverkleidung?

Entschieden wird auf der nächsten Sitzung in Ziemetshausen. Zuschuss für den Tennisclub

Die Vorstellung von Mustern für die Holzverkleidung des Pavillons am westlichen Rand des neuen Marktplatzes führte in der Sitzung des Marktgemeinderates zu lebhaften Diskussionen. Feste und bewegliche Elemente sollen mit grauen Profil-Lamellenbrettern in Fichtenholz gestaltet werden. Während die graue Farbe nicht bei allen Räten Gefallen findet und Dominik Wowra sich die Ausführung dem wärmeren Farbton wegen in Lärche und farblich unbehandelt vorstellen könne, sieht der Zweite Bürgermeister Michael Maier diese Variante als nicht zum angrenzenden Ärztehaus passend. Man konnte sich daher einzig anhand der Holzmuster nicht über eine endgültige Lösung einigen und möchte dies mit Vorlage von aussagekräftigen Bildern und Fotos bei der nächsten Sitzung im Mai zum Abschluss bringen.

Der Tennisclub Ziemetshausen muss seine vor vier Jahrzehnten errichteten Spielplätze generalsanieren. Für die zu erwartenden Kosten von etwas über 50000 Euro hat der Verein einen Zuschussantrag eingereicht. Neben weiteren Zuschusszusagen von außerhalb und unter der Bedingung angemessener Eigenleistungen haben die Markträte auf Vorschlag von Bürgermeister Anton Birle dem Verein einstimmig eine Beteiligung von zehn Prozent der Kosten bewilligt. Zudem wurde einer Verlängerung des demnächst auslaufenden Pachtvertrages für die Tennisanlage um weitere 25 Jahre zugestimmt.

Die vorliegenden Bauanträge fanden nicht alle die uneingeschränkte Zustimmung der Markträte. Der Antrag zum Neubau von vier Wohneinheiten mit vier Fertiggaragen am Fellhornweg im Neubaugebiet Allgäustraße hält sich nicht an alle Vorgaben des Bebauungsplanes. Dennoch stimmt der Marktgemeinderat den erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Allgemeines Wohngebiet Allgäustraße“ mit der Gegenstimme von Dominik Wowra zu und leitet den Bauantrag zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg weiter.

Auch der beantragte Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport im vorgenannten Baugebiet ist, begründet mit der Hanglage des infrage kommenden Grundstücks, mit Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans behaftet. Der Marktgemeinderat hat den Befreiungen einstimmig zugestimmt, der Bauantrag geht zur Genehmigung an das Landratsamt.

Der Bauantrag zur Nutzungsänderung eines bestehenden Wohnhauses im Gerberweg in Ziemetshausen zu Ferien- und Monteurwohnungen stößt auf Kritik einiger Markträte. Nach Manfred Krautkrämer erhält das bisherige Wohnhaus mit Realisierung des Vorhabens hotelähnlichen Charakter, wozu der Gerberweg mit doch erheblichem Verkehrsaufkommen nicht aufnahmefähig ist. Nachdem im Bauantrag ursprünglich nur zwei Stellplätze ausgewiesen sind, die auf dem Grundstück problemlos unterzubringen sind, konnte der mutmaßliche Bedarf im Gespräch mit dem Bauherrn auf fünf erhöht werden. Diese sollten aufgrund der Verkehrssituation im Gerberweg auf dem Grundstück angelegt werden, da der Außenbereich von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden muss. Unter dieser Bedingung und mit der Auflage, die an der nordwestlichen Grundstücksgrenze stehenden Birken zur Schaffung einer Ausfahrt für den zu erwartenden Gästeverkehr zu beseitigen, wurde der Antrag mit den Gegenstimmen von Manfred Krautkrämer und Karl Miller mehrheitlich verabschiedet und wird zur Genehmigung an das Landratsamt weitergeleitet.

Die Marktgemeinde stimmt der Dienstanweisung „Datenschutz“ in Verbindung mit Einführung des DSGVO zu und ernennt Eleonore Elbs, die Datenschutzbeauftragte beim Landratsamt Günzburg, zur Datenschutzbeauftragten der Marktgemeinde. Leo Sirch wird zum Datenschutzkoordinator innerhalb der Verwaltung benannt. (vop)

