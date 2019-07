vor 21 Min.

Finale bei Krumbacher Berufsfachschulen

Abschluss bei den Staatlichen Berufsfachschulen in Krumbach.

Unter welchem Motto die Schüler nun in die Zukunft blicken.

Stolz ist man an den an den Staatlichen Berufsfachschulen in Krumbach 14 staatlich geprüfte Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer, sechs staatlich geprüfte Helferinnen für Ernährung und Versorgung und 27 staatlich geprüfte Kinderpfleger mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung zu entlassen. Besonders stolz können Mosab Mansour (2,0) und Bashayer Al Hashemy (1,66) von der Berufsfachschule für Sozialpflege auf ihren Abschluss sein. Mit einem Durchschnitt von 1,53 schließt Elia Reitzle von der Berufsfachschule für Kinderpflege als Bester aller Berufsfachschulen seine Ausbildung ab.

Nach zwei Jahren Ausbildung schickt die Schule ihre Schüler nun unter dem Motto „Breitet eure Flügel aus, der Himmel gehört euch!“ in die Zukunft. Die Wege aller Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte trennen sich jetzt. Manche starten ins Berufsleben, andere qualifizieren sich durch eine aufbauende Ausbildung weiter und wieder andere legen eine kurze Verschnaufpause ein. Die Schule wünscht alles Gute für die Zukunft. (zg)

