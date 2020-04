vor 48 Min.

Finale bei der „Kru-Challenge“

Welche Aufgaben jetzt noch zu lösen sind

Sieben Tage lang haben sich nun Kinder den Aufgaben der „Kru-Challenge-20“, ins Leben gerufen von Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt Krumbach, stellen können. Dabei musste jeden Tag ein Buchstabe gebildet werden.

Jetzt geht es natürlich darum, die Buchstaben zu ordnen und das Lösungswort herauszufinden, was gar nicht so einfach ist!

Das Krumbacher Quartiersmanagement schreibt in seiner Mitteilung: „Ein kleiner Tipp an alle Kinder, die fleißig mitgemacht und Fotos gesammelt haben: Vergesst nicht, dass das Spiegelbild zwei mal vorkommt und auch das Osterei Teil des Lösungswortes ist! Am besten druckt Ihr euch die Fotos aus und ordnet sie dann. Alternativ könnt Ihr aber auch am PC und Handy eine digitale Collage erstellen. Die Teilnahme ist also sowohl online als auch in Papierform möglich. Wenn Ihr nun die Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht habt, kennt Ihr endlich das Lösungswort. Noch ein Tipp: Mit dem Buchstaben, der doppelt vorkommt habt ihr 8 Bilder, das Lösungswort besteht aber aus 9 Buchstaben. „EI“ was kann das bedeuten?

Bevor Ihr nun alle Eure kreativen Ergebnisse losschickt, haben wir noch eine Zusatzaufgabe für euch. Wenn Ihr das Lösungswort geknackt und mit den Fotos eine Collage erstellt habt, wäre es toll, wenn Ihr mit dem Lösungswort noch einen Satz bildet und diesen auf eurer Collage hinzufügt! Gerade jetzt spüren wir alle, welche Bedeutung das Lösungswort für uns hat. Fällt euch dazu ein passender Satz ein? Was verbindet Ihr aktuell mit diesem Wort?

Um nun die Chance auf einen der fünf tollen Preise zu haben macht folgendes: Die fertige Collage mit den sortierten Fotos schickt Ihr entweder per Post an das Bürgerhaus Krumbach (Heinrich-Sinz-Str. 18), werft sie dort direkt in den Briefkasten oder schickt ein Foto davon per E-Mail an b.baumann@pro-arbeit.info. Ganz wichtig ist allerdings, dass davor das fertige Kunstwerk mit dem Namen des Kindes, dem Alter, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse sowie der Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person versehen ist. Mit der Absendung der fertigen Collage erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass die Werke in der Zeitung, in den Bürgerseiten und auch online veröffentlicht werden können. Eventuell lässt sich aus den Kunstwerken auch eine kleine Ausstellung in der diesjährigen Kunstnacht erstellen.

Eure Einsendungen könnt Ihr uns bis zum Ende der Ferien, dem 19. April, zukommen lassen. Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt freuen sich auf viele tolle und bunte Kunstwerke und sind gespannt, wie unterschiedlich die Aufgaben umgesetzt wurden! Die fünf Gewinner der tollen Preise werden dann zeitnah kontaktiert. „Dann mal ran an die letzte Aufgabe der „Kru-Challenge-20!“, schreibt das Quartiersmanagement abschließend. (zg)

