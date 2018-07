00:37 Uhr

Finale für zwei MN-Leseraktionen

Impressionen aus einer bunten, lebensfreudigen Region

Von Peter Bauer

Die Fußball-WM ist entschieden und nun münden auch zwei Leseraktionen der Mittelschwäbischen Nachrichten auf die Zielgeraden ein. Bei der MN-Leserbilderaktion entschied sich die Redaktion für das Bild, das den „Hörnchen-Fanclub“ aus Niederraunau zeigt. Der Preis: Ein original WM-Ball, mit dem die Profis in Russland kickten. Dankenswerterweise wird dieser besondere Preis von SC24 in Krumbach zur Verfügung gestellt. Erstmals ist eine deutsche Mannschaft bei einer WM-Vorrunde ausgeschiedenen. So ist es keine Überraschung, dass sich die Zahl der Leserbilder, die uns zugeschickt wurden, in Grenzen hielt. Doch diese Bilder zeigten einmal mehr, welche Faszination Fußball für die Menschen bedeutet und mit welchen Gefühlen große Fußballturniere verbunden sind. Am eindrucksvollsten zu sehen war dies beim Foto mit dem „Hörnchen-Fanclub“.

Gemeinsame Aktion mit dem Landkreis

Finale: Das ist auch das Stichwort für unsere Blühflächenaktion. Die Mittelschwäbischen Nachrichten feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Auch für den Landkreis Günzburg gibt es ein besonderes Jubiläum: 40 Jahre Gebietsreform. Beides war der Anlass für die gemeinsame Blühflächenaktion. Unter den Lesern wurden zahlreiche Tütchen mit Blumensamen verteilt, viele Blühflächen sind in den letzten Monaten entstanden. Die Thannhauser Gartenfreunde haben die Aktion im Rahmen ihrer Pflanzentauschbörse unterstützt. Dafür wurde Vorstandsmitglied Christine Hanika jetzt ein original AZ-Liegestuhl („Flag di na“) überreicht.

Zum Auftakt der Aktion wurde vom Landkreis Günzburg in Zusammenarbeit mit den MN und der Schwesterzeitung Günzburger Zeitung (sie feiert ebenfalls ihr 70-jähriges Bestehen) eine Blühfläche unweit der Friedenskapelle von Waldheim angelegt. Christine Hanika, Jahrgang 1954, hat zu Waldheim einen besonderen Bezug. Sie ist in Waldheim aufgewachsen. 42 Jahre arbeitete sie für die Stadt und die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen. Als Schriftführerin der Thannhauser Gartenfreunde, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, hat sie auch zur Blühflächenaktion einen besonderen „Draht“. Immer wieder hat sie einen Blick auf die Entwicklung der Blühfläche bei Waldheim geworfen. Mit der Blühflächenaktion ist der Kreis nicht nur in Waldheim, sondern auch an etlichen anderen Stellen ein bisschen bunter geworden.

Themen Folgen