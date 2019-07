vor 35 Min.

Finale in der Krumbacher Mittelschule

Welche Akzente jetzt in der Abschlussveranstaltung gesetzt wurden.

„Think positiv“ lautete das Thema des ökumenischen Abschlussgottesdienstes in der Kirche St. Michael, bei dem die Absolventen der Krumbacher Mittelschule noch einmal all die schönen Momente der letzten Jahre, aber auch ihre negativen Erfahrungen und Sorgen zur Sprache bringen konnten. Gemeindereferentin Regina Weindl und Pfarrer Eugen Ritter ermutigten die jungen Menschen, neben all dem notwendigen Feiern ihre Zufriedenheit und Gelassenheit vor allem darin zu finden, das eigene Leben als Geschenk wahrzunehmen.

Im Anschluss machte sich die ganze Schulfamilie auf den Weg in die dekorierte Aula der Mittelschule. Auf der Bühne standen gepackte Koffer, an denen viele bunte Luftballons befestigt waren und die jeden Moment abzuheben schienen.

Rektorin Karin Virag betonte, es komme nicht darauf an, Hindernisse zu umgehen, sondern sie zu meistern. Eines hätten erfolgreiche Menschen gemeinsam: Sie vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten. Zum Abschluss hielt sie ein Plädoyer auf die positive Kraft von Gesellschaftsspielen und gab neben einer kurzen Einführung in „Scrabble“ dem Publikum ein Rätsel auf: „Geschafft“ - war die Lösung.

Nach einem launischen „Je ne parle pas francais“, gesungen vom Schülerchor der 10. Klassen, ging Bürgermeister Hubert Fischer auf die anstehende Schulhaussanierung und die Trinkwasserproblematik im Sportzentrum ein. Es führe kein Weg an einem Ersatzneubau vorbei.

Schulrätin Barbara Keppeler gab zwei Tipps mit auf den Weg, die auch im Alter von 90 Jahren noch von Bedeutung seien. Der erste lautete: „Bleibt neugierig und traut euch, die Dinge kritisch zu hinterfragen!“ Der zweite Ratschlag ermutigte die Absolventen, sich mindestens zwei Freundschaften aus der Schulzeit zu erhalten und zu vertiefen.

In der darauffolgenden Präsentation ging das Publikum auf eine Reise durch die Zeit. Zum Lied „Bilder von dir“ wurde ein frühes Kinderbild und wenig später ein aktuelles Foto des jeweiligen Entlassschülers eingeblendet.

Dies sorgte einerseits immer wieder für überraschte Lacher, ermöglichte es aber andererseits den stolzen Eltern ebenso wie den anwesenden Lehrern, viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung komprimiert in wenigen Sekunden zu erleben. Danach kamen einige der Absolventen zu Wort.

Mit Verweis auf die gepackten Koffer, angefüllt mit Vokabeln, Klassenfahrten, Matheformeln, Wandertagen, usw. hieß es Danke sagen und so bekam jeder Lehrer eine rote Rose überreicht.

Der Höhepunkt des Abends

Nach einem wunderbar gesungenen „Say something“ stand der Höhepunkt des Abends bevor. Zusammen mit Schulleiterin Karin Virag überreichten die Klassenleiter Verena Endres (9a), Beate Schulze (9b), Matthias Winzig (9cg), Tanja Heß (10am) und Arnold Kraschinski (10bm) die Abschlusszeugnisse. Bevor die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Maier die Jahrgangsbesten auszeichnete, sprach sie ihren Dank an all jene aus, die die Arbeit des Elternbeirates im letzten Jahr so kräftig unterstützt hatten. Den Abschlussschülern riet sie: „Macht euch auf eine Reise – die Zukunft wartet! Aber eines dürft ihr nie vergessen: Wo eure Eltern sind, da seid ihr zuhause – ein Leben lang!“

Die besten Projektarbeiten aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Soziales wurden im Rahmen des Raiba-Awards noch einmal extra geehrt. Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte überreichte jedem der 15 Sieger ein Preisgeld von 30 Euro. Die Arbeitsgemeinschaft Streitschlichter unter Leitung von Silke Huber erhielt zusätzlich einen Sozialpreis von 50 Euro.

Als die gemeinsame Tanzgruppe der Abschlussklassen die Bühne stürmte, löste sich die Spannung des Abends und es wurde beschwingt. Es wurden Choreografien zu verschiedenen Hits dargeboten. Die Schulband rundete mit dem gelungenen Stück „Shallow“ das Programm ab. (zg)

