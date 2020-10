23.10.2020

Finanzielle Unterstützung für die Krumbacher Apostelkirche

Was die Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung in der heimischen Region fördert

Die Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung unterstützt immer wieder wichtige Projekte in der Region. In diesem Jahr gibt es Geld für die Renovierung der Apostelkirche in Krumbach, für die Sanierung der Kirchen in Unterknöringen und Hochwang, für die Benediktinerreichsabtei Elchingen und für die Publikation der Gedichte von Joseph Bernhart.

Für die Renovierung der Apostelkirche in Krumbach stellt die Viermetz-Stiftung 3000 Euro zur Verfügung. Die Sanierung der Kirche St. Martin in Unterknöringen wird mit 5000 Euro unterstützt und für die Sanierung der Kirche Heilig Kreuz in Hochwang gibt es ebenfalls 5000 Euro.

Für eine Monografie über die ehemalige Benediktinerreichsabtei Elchingen werden 1500 Euro bewilligt. Einen Zuschuss von 1000 Euro gibt es für die vollständige Publikation der Gedichte von Joseph Bernhart.

Kurt F. Viermetz, geboren am 27. April 1939 in Augsburg, gestorben am 25. November 2016 in Augsburg, absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und war anschließend bei der Deutschen Bank tätig. 1965 ging er zu J. P. Morgan & Co. in die USA, es folgte eine internationale Karriere als Bankmanager. Die 2003 gegründete Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung dient der Förderung und Unterstützung von Wissenschaft, Kunst und Kultur in Augsburg und Bayerisch-Schwaben sowie der Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Sie hilft dort, wo öffentliche Gelder nicht ausreichen.

Das Kuratorium trifft die Entscheidungen

Die Erträge aus dem Stammkapital, das dem Privatvermögen der Familie entstammt, werden dafür eingesetzt. Ein vierköpfiges Kuratorium trifft die Entscheidungen über Förderungsprojekte. Ihm gehört auch der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel an. (pm)

