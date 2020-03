vor 17 Min.

Fischereiverein erhält neuen Königspokal

Neuwahl des Vorstands und die Ehrung von verdienten Mitgliedern im Mittelpunkt. Das Fangergebnis ist seit Jahren rückläufig. Natur- und Artenschutz hat große Bedeutung

Gottfried Riederle, der Vorsitzende des Fischereivereins Krumbach, eröffnete die 58. Mitgliederversammlung des Fischereivereins Krumbach und konnte sich bei der Jahreshauptversammlung auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und seinen Bericht relativ kurz fassen. Denn inzwischen sind es die Mitglieder gewohnt, das zurückliegende Jahr in Wort und Bild mit einer Infobroschüre dokumentiert zu bekommen.

Der Verein zählt aktuell 198 Mitglieder, davon sind 24 in der Jugendgruppe. Der Mitgliederstand bewegt sich seit Jahren auf diesem Niveau. Der Gewässerwart Andreas Leopold ging in seinem Bericht auf Fang und Besatz des vergangenen Jahres ein und erläuterte die geplanten Maßnahmen für das kommende Jahr. Das Fangergebnis ist schon seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2012 wurde noch über eine Tonne Fische gefangen, während im letzten Jahr nur rund 800 Kilogramm aus den Gewässern entnommen wurde. Auffällig war, dass die Fangzahlen in den Baggerseen rückläufig sind, während die Fließgewässerstrecken an Kammel und Mindel gut abgeschnitten haben. Er erwähnte auch, dass es dem Verein nicht nur um Fang und Besatz geht, sondern dass der Natur- und Artenschutz eine hohe Bedeutung einnimmt. So werden Fischarten, die auf der Roten Liste stehen, wie Nase, Äsche, Rutte und Barbe, im Rahmen des Artenhilfsprogrammes, das der Landesfischereiverband aus Mitteln der Fischereiabgabe unterstützt, regelmäßig besetzt.

In einem der Baggerseen in Balzhausen wird seit Jahren mit speziellen Laichhilfen die natürliche Fortpflanzung von Zandern begünstigt. Für die Bachforelle werden sowohl in der Kammel als auch in der Mindel Aufzuchtmaßnahmen durchgeführt, wobei Jungfische aus befruchteten Eiern in speziellen Brutboxen direkt im Gewässer schlüpfen können. Dazu müssen zunächst Strukturmaßnahmen durch Einbringung von Steinen und Aufbereitung des Bachbettes erfolgen. Dafür hat sich die Jugendgruppe stark engagiert.

Der Jugendleiter Franz Anderl stellte in seinem Bericht die vielen Aktivitäten seiner Jugendlichen in den Mittelpunkt. Fischerprinz wurde im vergangenen Jahr Erik Kühne aus Deisenhausen. Über die Kassengeschäfte gab Kassierer Erhard Hartmann einen ausführlichen Bericht, der solide Vermögensverhältnisse offenbarte. Der Kassenprüfer Daniel Baur lobte dessen Arbeit und konnte den Beschluss über die einstimmige Entlastung des Vorstands herbeiführen. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Ausgezeichnet wurden Mitglieder die schon 25, 40 oder 50 Jahre aktive Fischer im Verein sind. „Solche treuen und fleißigen Mitglieder sind die tragenden Säulen eines jeden Vereins“, erklärte der Vorsitzende Riederle. Der Vertreter des Fischereiverbandes Schwaben, Kreisobmann Leonhard Müller, lobte die geehrten Mitglieder und im Übrigen auch die wertvolle Arbeit des Vereins zum Wohle der schwäbischen Fischerei. Er zeichnete die 50er-Jubilare und noch weitere verdiente Mitglieder mit der silbernen und mit der goldenen Ehrennadel des Fischereiverbandes Schwaben aus.

Auf Vorschlag von Vorsitzendem Riederle hat die Versammlung Bürgermeister Hubert Fischer zum Wahlleiter bestimmt. Im Ergebnis sind alle Vorstandsmitglieder einschließlich dem Vorsitzenden Gottfried Riederle und dem Zweiten Vorsitzenden Carsten Glogger in ihren Ämtern bestätigt worden und führen den Verein wieder für die nächsten drei Jahre.

Breiten Raum nahm der Tagesordnungspunkt Sonstiges ein. Der Vorstand stellte das Jahresprogramm 2020 im Detail vor. Die Fischereiordnung wurde in einigen Punkten geändert, so dürfen die Mitglieder in Zukunft auch mit dem Boot auf den Baggerseen fischen. Dazu wird auch ein eigenes Vereinsboot zur Verfügung stehen. Als Überraschung wurde der neue Königspokal vorgestellt. Nachdem letztes Jahr, übrigens zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, Manfred Hafner aus Münsterhausen dreimal hintereinander Fischerkönig geworden ist, durfte er den bisherigen Wanderpokal für immer behalten. Der Vize-Vorstand Carsten Glogger hat sich spontan bereit erklärt, einen neuen Königspokal zu gestalten. Mit großem Beifall wurde er für seine vielen unentgeltlichen Arbeitsstunden für dieses Meisterwerk belohnt. Das sei doch ein zusätzlicher Ansporn für eine noch bessere Beteiligung an unserem Königsfischen, meinte der Vorsitzende in seinem Schlusswort.

Folgende Personen wurden mit Urkunde und Anstecknadel (FVS = Fischereiverband Schwaben) geehrt:

Konrad Miller

Josef Allstätter, Harald Hafner, Günter Kracklauer, Klemes Lahmer

Günter Waltenberger, Erich Wurzinger

Andreas Leopold, Carsten Glogger, Erich Wurzinger

Erhard Hartmann, Günter Kracklauer, Günter Waltenberger. (zg)

