vor 21 Min.

Fischwilderei in der Kammel

Abgenommen haben Polizisten einem Fischwilderer an der Kammel seine Angel.

Polizei nimmt Mann die Angel ab.

Wegen Fischwilderei ermittelt die Polizei in Aletshausen. Dort hatte laut Polizeibericht am Sonntag gegen 17.40 Uhr ein 31-jähriger Mann an der Kammel gefischt. Einem aufmerksamen Passanten kam dies verdächtig vor. Die verständigte Polizeistreife kontrollierte daraufhin den Angler. Dieser konnte allerdings keine Berechtigung zum Fischen vorweisen. Aus diesem Grund stellten die Polizisten die Angel sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Fischwilderer ein. (adö)