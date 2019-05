vor 40 Min.

Flanieren, schlemmen und spielen bei der Krumbacher Frühlingsnacht

Die Veranstaltung der Krumbacher Werbegemeinschaft kam gut an und das Wetter hielt. Auch Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei präsentierten sich und warben um Nachwuchs

Von Monika Leopold-Miller

Kommt der „große Regen“? Viele befürchteten dies. Doch das Wetter „hielt“ am Mittwochabend und so wurde Krumbachs lange Frühlingsnacht bei angenehmen Temperaturen zu einem besonderen Erlebnis. Bestens gesorgt war für musikalische Unterhaltung. Unter anderem traten der Chor Popchorn und die Band Phonics auf. Ursula Bader versteigerte mit gewohnt guter Laune ganze Einkaufswagen voller Blumen zugunsten der Gestaltung der Kammel-Insel bei der Leidescher-Mühle. Mit der langen Frühlingsnacht setzte die federführende Krumbacher Werbegemeinschaft einmal mehr einen besonderen Akzent in der Kammelstadt.

Zu den Attraktionen des Abends gehörten unter anderem die Waterballs in der Karl-Mantel-Straße. Sie ermöglichten den Kindern ein spannendes Wassererlebnis – und das ohne nass zu werden. Viele nutzten das Bungee-Trampolin, um in der Luft Saltos zu schlagen. Das Kinderkarussell war für die Jüngsten ein besonderes Vergnügen, ebenso das Schokokuss-Katapult.

Groß war am Mittwochabend die kulinarische Auswahl von heißen Waffeln bis hin zu indischen Spezialitäten. Stark vertreten war die Krumbacher Feuerwehr, die ihre Drehleiter und etliche Fahrzeuge interessierten Besuchern vorstellte. Auch die Polizei und das THW waren mit einem Infostand vertreten. „Bummeln, Schlemmen, Freude haben“: So fasste Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer bereits im Vorfeld die Vorzüge der Krumbacher Frühlingsnacht zusammen. Und ganz in diesem Sinn wurde die Frühlingsnacht für die Besucher ein kurzweiliges Erlebnis. Krumbachs Zentrum wurde an diesem Abend wieder zu einer großen Fußgängerzone, in der bis 23 Uhr vieles geboten war. "Seite 30

