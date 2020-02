14:29 Uhr

Fliegende Brezen und eine gekürzte Krawatte

In Ziemetshausen sorgte die traditionelle „Brezenhurre“-Aktion für beste Stimmung. In Krumbach waren die Faschingsgilden im Rathaus zu Gast. Nach der Schlüsselübergabe sind jetzt die Narren die Herren der Stadt

Die „Brezenhurre“ dürfte ein wohl einmaliger Faschingsbrauch sein, der nur im schwäbischen Zusammarkt Ziemetshausen ausgeübt wird. Die Hurre, bei der Brezen und Würstchen an Kinder verteilt werden, fand, wie jedes Jahr, wieder am gestrigen Gumpigen Donnerstag statt. Kurz vor zwölf Uhr machten sich viele Kinder des Kindergartens und Schüler aus Ziemetshausen – größtenteils maskiert – auf den Weg zum Rathaus. Dort warteten schon viele Schaulustige, die ebenfalls auf das Zwölf-Uhr-Schlagen der Pfarrkirche gewartet haben. Um die Wartezeit zu verkürzen, traten die „Zumba-Kids“, zwei örtliche Kinder-Tanzgruppen auf. Geleitet von Natalia Volk trugen sie Tänze vor, wobei die mehrere Hundert Gäste nicht mit Applaus sparten.

Dann wurde die Rathaustür geöffnet und Bürgermeister Anton Birle, Ortspfarrer Bernhard Endres und zwei Geistliche der nahen Wallfahrt Maria Vesperbild traten heraus und es wurde nach der Begrüßung der „Englische Gruß“ gebetet. Anschließend durften die schon ungeduldig wartenden Kinder durch den Hintereingang ins Rathaus. Dort erhielt jedes zwei Brezen und ein Paar Rauchwürste.

Alle schnappen nach Brezen und Rauchwürsten

Als alle Kinder wieder draußen waren, ertönten bald die Rufe „Fenster auf, Fenster auf“ und „Brezen raus“, denn die Kinder wussten, dass noch etwas übrig war und so begann erst jetzt die eigentliche Gaudi der Brezenhurre. Die restlichen, nicht gerade wenig Brezen wurden nun aus den geöffneten Fenstern in die wartende Menge geworfen. Jeder versuchte, unter mächtigem Gerangel, so viel wie möglich zu ergattern. Dabei waren die kleineren Kinder im Nachteil und die Eltern halfen etwas mit. Als alles verteilt war, wurden die Rathausfenster wieder geschlossen und die Brezenhurre 2020 war beendet. Kurz vor Ende gab es noch einen echten Hingucker, denn es tauchten die „Ziemetshauser sieben Schwaben“ auf und sorgten mit ihren Sprüchen für viel Heiterkeit.

Die Kravatte des Bürgermeisters von Krumbach

In Krumbach ist es guter Brauch, dass am Gumpigen Donnerstag Bürgermeister Hubert Fischer im Rathaus Besuch von den Faschingsgilden erhält. Natürlich hatten die Faschingsfreunde eine Schere dabei, um die Krawatte des Bürgermeisters abzuschneiden. Musikalisch sorgten die Schlorper für beste Faschingsstimmung und gute Unterhaltung. Bestens gelaunt fügte sich der Bürgermeister der närrischen Übermacht und überließ den Narren den Rathausschlüssel. Fischer macht nun eine Woche Urlaub und damit liegen die Geschicke der Stadt Krumbach in den kommenden Tagen fest in der Hand der Faschingsgilden. (kk/liss)