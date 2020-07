vor 19 Min.

Florian Bach ist leitender Pfarrer der neuen Pfarreiengemeinschaft

Welche Veränderungen die neue Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg mit sich bringt und wer was macht

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Am 1. September 2020 werden fünf Pfarreien zur „Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/ Ursberg“ zusammengefasst: die Pfarreien Mariä Himmelfahrt in Thannhausen, Heilig Kreuz in Burg, St. Johannes Evangelist in Ursberg, Heilig Kreuz in Mindelzell und St. Vitus in Balzhausen. Im Vorfeld der Errichtung der Pfarreiengemeinschaft fand in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Thannhausen ein Informationsabend statt. Wegen der Corona-Krise war die Öffentlichkeit nicht geladen worden. Ralf Putz, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch und Mitarbeiter in der Gemeindeberatung der Diözese Augsburg, begrüßte Geistliche, hauptamtliche Mitarbeiter, Vertreter der Kirchenverwaltungen und der Pfarrgemeinderäte sowie Bürgermeister aus den betroffenen Gemeinden.

Die Bildung von Pfarreiengemeinschaften ist eine Reaktion auf den Mangel an Priestern, die rückläufige Kirchenbindung der Bevölkerung, die Kirchenaustritte und die sich dadurch verschlechternde Finanzausstattung der Diözese. Die Bildung der Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg geschieht gemäß der pastoralen Raumplanung, wie sie vor fünf Jahren konzipiert wurde. Dass im Bistum Augsburg die Pfarreiengemeinschaften nur nach und nach und gemäß dem aktuellen Bedarf errichtet würden, sei einer der Faktoren, um die Neustrukturierung möglichst moderat und konfliktarm zu gestalten, erklärte Pfarrer Ralf Putz.

Der wichtigste Faktor, um das Konfliktpotenzial so gering wie möglich zu halten, sei, dass alle bestehenden Pfarreien, ihre Gebäude, ihre Gremien und Verwaltungen, erhalten blieben. Das sorge, so Putz, für eine lebendige Kirche. Für die fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg gibt es künftig ein zentrales Pfarrbüro in Thannhausen und ein Nebenbüro in Ursberg. Für die Seelsorge zuständig sind Pfarrer Florian Bach, Kaplan Malachi Terfa und die Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl. Der künftige leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Florian Bach, derzeit Kaplan in Memmingen, konnte krankheitsbedingt nicht an der Informationsveranstaltung teilnehmen. Kaplan Malachi Anum Terfa ist 37 Jahre alt, stammt aus Nigeria und arbeitet derzeit in der Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und Afra in Augsburg mit. Obwohl er erst seit drei Jahren in Deutschland ist und kein Wort Deutsch sprach, als er ankam, stellte er sich frei, flüssig und verständlich sprechend den Teilnehmern an der Informationsveranstaltung vor.

Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl ist seit 2012 hauptamtliche Mitarbeiterin der Pfarrei Thannhausen, mittlerweile in Vollzeit. Sie gibt Religionsunterricht an der Anton-Höfer-Grundschule und der Realschule, ist in der Kinderpastoral, der Jugendarbeit und der Krankenhausseelsorge aktiv und den Thannhauser Gottesdienstbesuchern vor allem durch die Gestaltung der Kindergottesdienste bekannt.

Eine Pfarreiengemeinschaft habe auch ihre Vorteile, meinte Pfarrer Ralf Putz. In der Verwaltung gebe es Vereinfachungen und Rationalisierungen. Die einzelnen Pfarreien rückten zusammen, das Mehr an Gemeinschaft sei eine Chance. Eine Perspektive wäre auch die stärkere Beteiligung von Laien „an der Heilssendung der Kirche“, wie es im „Lumen Gentium“, einem im Umkreis des 2. Vatikanischen Konzils entstandenen Textes heißt. Auf Nachfrage, welche Aufgaben in einer Pfarreiengemeinschaft neu an Laien verteilt würden, nannte Pfarrer Ralf Putz die Sakramentenvorbereitung. Dass auf die Laien Aufgaben zukommen werden, zeigen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, die zum Informationsabend einen vorläufigen Plan für die Verteilung der Gottesdienste auf die fünf Pfarreien vorlegte. Wegen der Corona-Krise wird eine Feier zur Einführung von Pfarrer Florina Bach und zur Errichtung der Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg erst im Jahr 2021 stattfinden.

