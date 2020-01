vor 43 Min.

Förderverein Rettungsdienst drängt auf Verbesserungen bei Notarzteinsätzen

Der Förderverein Rettungsdienst Krumbach spricht von einer Misere im ländlichen Bereich bei Notarzteinsätzen. Auch die Politik ist gefordert.

Von Hans Bosch

Die Zielsetzung des Fördervereins Rettungsdienst Krumbach ist eigentlich eine verbesserte und damit aktualisierte Ausstattung der örtlichen Rettungsfahrzeuge. Mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2019 sind die Mitglieder sehr zufrieden, denn rund 20000 Euro kamen aus den Mitgliedsbeiträgen und Firmenspenden zusammen.

Beim erstmalig veranstalteten Neujahrsempfang im Gasthof Diem stand jedoch die Frage im Mittelpunkt: Ist der Rettungs- und Notarztdienst noch zu retten? Eine Antwort darauf versuchte der Vorsitzende Björn Tauchmann zu geben und hatte dafür ein aktuelles Beispiel parat: An Weihnachten und Neujahr stand in den Bereichen Günzburg und Mindelheim kein Notarzt zur Verfügung, und so mussten die Nachbarn Hilfestellung leisten. In Krumbach sei zwar die Versorgung gewährleistet gewesen, doch sei das keine Gewähr, dass es das ganze Jahr über so bleibt. Das Fazit von Tauchmann: „So wie bisher geht es nicht weiter.“

Zu schätzen wussten es die Krumbacher Ärzte und die gleichfalls betroffenen Rettungssanitäter vom Roten Kreuz, dass die Politik zumindest an Ansätzen zur Behebung der Misere arbeite.

Förderverein fordert auch Geld für medizinische Geräte

Allerdings war für sie der Vorschlag von Innenminister Herrmann kaum realisierbar, der sich für eine Verpflichtung von jungen Ärzten ausspreche, die in den ländlichen Bereichen verstärkt Notarztdienste übernehmen müssten. Dazu Tauchmann: „Eine solche Bedingung ist nicht möglich und auch nicht bezahlbar.“Apropos Geld: Derzeit bekommt der Notarzt für seinen Einsatz weniger als der Mann vom Schlüsseldienst, was Marcus Härtle zu dem Aufruf veranlasste: „Politik und Bevölkerung müssen auf die Barrikaden gehen und für eine Verbesserung sorgen, ist doch die Gesundheit unser höchstes Gut.“ Blieb als Fazit aller anwesenden Ärzte: „Der Istzustand kann Menschenleben kosten!“

Neben der Behebung der Notarztmisere fühlt sich der Förderverein verpflichtet, Geld bereitzustellen für Geräte, die den heimischen Patienten zugutekommen.

Zuletzt waren dies rund 20000 Euro, die eine zusätzliche Aus- und Fortbildung in Seminaren und Kursen für Ärzte und Rettungssanitäter ermöglichen. Außerdem wurde ein Simulationssystem zur besseren Versorgung von Unfallverletzten beschafft und zuletzt ein Krumbacher Rettungsfahrzeug mit einem Videolaryngoskop ausgestattet, ein Gerät, das im weiten Umkreis erstmals im Einsatz ist. Dazu Vorsitzender Tauchmann: „Das hat bisher nur der Rettungshubschrauber an Bord.“

