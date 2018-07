vor 23 Min.

Frachtflugzeug lässt Kerosin über Krumbach ab

Eine Frachtmaschine hat am Sonntag rund 50 Tonnen Kerosin über Süddeutschland abgelassen. Das Flugzeug kreiste dabei wohl auch über Krumbach und dem südlichen Landkreis Günzburg.

Rund 50 Tonnen Kerosin hat am vergangenen Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein Frachtflugzeug der Fluggesellschaft Asiana Cargo im Luftraum zwischen Landsberg, Ulm und Friedrichshafen abgelassen. Christian Hoppe, Sprecher der Deutschen Flugsicherung, bestätigt einen entsprechenden Vorgang.

Dabei kreiste die Boeing 747 auch über Krumbach, wie Augenzeugen berichten. Das ursprüngliche Ziel der von Mailand gestarteten Frachtmaschine war demnach Südkorea. Den Grund für einen sogenannten fuel dump erfahre die Flugsicherung nicht, erklärt Hoppe. Ausschließlich in Notsituationen, in denen die Maschine landen muss, für eine sichere Landung aber zu schwer ist, entscheidet allein der Pilot, ob und wie viel Treibstoff er über spezielle Vorrichtungen seiner Maschine abbläst. Nicht jedes Flugzeug verfügt über solche Einrichtungen.

Die Flugsicherung hilft dem Piloten, indem sie ihm ein Gebiet zuweist, in dem er das Manöver sicher, das heißt ohne andere Flugzeuge zu gefährden, durchführen kann. Dabei muss die Maschine in einer Mindestflughöhe von 1800 Metern mit mindestens 500 km/h unterwegs sein. Da das Kerosin nicht plötzlich abgestoßen, sondern über die Ablassdüsen fein versprüht wird, kreist das Flugzeug in offenen Kreisen in dem zugewiesenen Luftraum eine gewisse Zeit am Himmel.

