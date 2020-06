vor 37 Min.

Frau angesprochen: Faustschlag

Zwischenfall im Bereich des Krumbacher Bahnhofs. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 17.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit dem Zug in Richtung Krumbach. In einem Anteil fiel sein Blick offensichtlich auf eine junge Frau auf, die er laut Bericht der Polizei ansprach. Dieser gefiel dies anscheinend nicht, denn als der Zug am Bahnhof in Krumbach eintraf, warteten schon vier Männer auf den Mann.

Einer der Männer gab sich als Bruder der angesprochenen Frau aus und sagte dem 22-Jährigen, dass er die Ansprache seiner Schwester unterlassen solle. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er dem Geschädigten einmal mit der Faust ins Gesicht. Danach verließen die Beteiligten das Bahnhofsgelände. Der junge Mann erlitt, so der Bericht der Polizei, eine leichte Verletzung, die nicht ärztlich behandelt werden musste. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (zg)

