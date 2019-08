17:00 Uhr

Frau erkennt geklautes Fahrrad im Internet wieder

Bereits im Juni wurde in Thannhausen ein Fahrrad gestohlen. Als die Bestohlene im Internet ein Kaufangebot für ein solches Rad entdeckt, meldet sie sich bei der Polizei.

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 19. Juni, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 20. Juni, 6 Uhr, wurde aus dem Carport, auf einem Anwesen in der Stadlerstraße in Thannhausen ein Mountainbike der Marke Cube/Analog entwendet. Das Rad hatte laut Polizei einen schwarz-weißen Rahmen und kleine Hörner am Lenker.

Auf einer Social-Media-Plattform entdeckte die 36-jährige Geschädigte nun einen Nutzer, der ein solches Fahrrad für 100 Euro zum Kauf anbietet. Das Rad hatte einen Wert von 592 Euro. Mit dieser Erkenntnis wandte sich die Geschädigte nun an die Polizei, die nun in dieser Angelegenheit weiter ermittelt. (zg)

