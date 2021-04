Frau übersieht abbiegendes Auto bei Nattenhausen

Am Freitag ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf ein vorausfahrendes abbiegendes Fahrzeug aufgefahren.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag beim Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer gegen Mittag mit seinem Wagen von Breitenthal in Richtung Nattenhausen. Er wollte nach links in Richtung Deisenhausen abbiegen. Dies bemerkte jedoch die dahinter fahrende 63-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 58-Jährigen auf. Dabei zog sich die 63-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen zu. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der Wagen der 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (adö)