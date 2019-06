vor 19 Min.

Frau zeigt prügelnden Ehemann an - und schweigt vor Gericht

Eine Frau zeigt ihren Mann wegen Körperverletzung an – nicht zum ersten Mal. Beide sind polizeibekannt. Doch warum schweigt sie vor Gericht?

Von Alexander Sing

Als an jenem Mittwochabend der Notruf eingeht, heißt es bei der Polizeiinspektion (PI) Krumbach: „Schon wieder.“ Denn nicht zum ersten Mal hat eine Frau die Beamten zu ihrer Wohnung im südlichen Landkreis Günzburg gerufen, weil sie von ihrem Ehemann geschlagen worden sein soll.

Mit zwei Streifen und einem Hundeführer rückt die Polizei an, denn der Beschuldigte hatte sich in der Vergangenheit durchaus aggressiv gezeigt. Sie treffen aber nur die Frau an, mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht, Bissspuren am rechten Unterarm und einer Wunde am Rücken, die von einer Nagelschere stammen soll. Sie ist sichtlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergibt mehr als zwei Promille.

Gleiches gilt für den Ehemann, der wenig später an der Wohnung auftaucht. Bei ihm messen die Beamten sogar einen Wert von 2,7 Promille. Einen Streit habe es gegeben, räumt er damals ein, ehe er von der Polizei für die Nacht in einer Pension untergebracht wird. An Handgreiflichkeiten könne er sich aber nicht erinnern.

Streit richt immer aus, wenn das Paar Alkohol getrunken hat

Das gibt er auch vier Monate später zu Protokoll, als er sich für die Tat am Amtsgericht Günzburg verantworten muss. Den Alkohol macht der 37-Jährige als Wurzel allen Übels aus. Denn die Streitereien mit der Ehefrau kämen nur dann auf, wenn beide getrunken haben. „Sie haben sich dann beide einfach nicht im Griff“, sagt eine Polizistin, die schon öfter mit dem Ehepaar zu tun hatte. „Ohne Alkohol kommen sie gut aus.“ Die Alkoholsucht begleitet den Mann schon lange. Mehrere Entzüge habe er hinter sich – erfolglos. Eine erneute Maßnahme ist in Planung. Er sei zu 70 Prozent schwerbehindert, gibt er an. Unter anderem leide er an Diabetes, Leberzirrhose, Hepatitis und psychischen Erkrankungen.

Auch die Ehefrau, so entnimmt es Richterin Daniela König den Akten, könnte an einer Form der Persönlichkeitsstörung leiden. Die Betroffene selbst kann dazu nicht befragt werden. Sie macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht als Ehefrau des Angeklagten Gebrauch.

Frau sagt vor dem Amtsgericht Günzburg nichts

Das erschwert dem Gericht die Beweisaufnahme erheblich. Nun bleiben als Zeugen nur zwei Beamte, die an jenem Abend vor Ort waren, und die Sachbearbeiterin von der PI Krumbach. Durch deren Aussagen wird deutlich, dass Streitereien unter den Eheleuten schon häufig Polizeieinsätze ausgelöst haben. Seit 2017 gab es sieben Einsätze, der letzte fand erst vor rund einem Monat statt. Eine weitere Auseinandersetzung sei nur eine Woche vor der Hochzeit der beiden geschehen, so die Sachbearbeiterin. Es wird auch deutlich, dass die Ehefrau wohl an den Auseinandersetzungen nicht immer ganz unschuldig ist. „Sie ist ihm körperlich unterlegen, verbal aber überlegen. Sie provoziert ihn auch“, sagt die auf häusliche Gewalt spezialisierte Polizistin vor Gericht. Bei einem Streit in der Öffentlichkeit habe sie mit den Schlägen angefangen, was damals ein neutraler Zeuge bestätigt hatte. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass bei der angeklagten Tat ebenfalls die Frau zuerst zugeschlagen hat.

Für Richterin König ist die Beweislage ohne die Aussage der Frau zu dünn. Sie spricht den 37-Jährigen, im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung, frei. „Es ist hier nicht aufklärbar, wie es ablief. Daher ist im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden.“ Dennoch richtet König, wie auch die Staatsanwältin, ein paar ernste Worte an den Mann. „Der Staat wird hier immer wieder vorgeführt. Es kommt der Notruf, dann verweigert ihre Frau die Aussage und das Gericht steht da.“ Das sei eine unnötige Belastung der Strafjustiz. „Sie müssen beide vom Alkohol wegkommen. Sonst kann das ganz böse enden.“ Sollte es so weitergehen, solle sich der Mann auch über eine Trennung von der Ehefrau Gedanken machen, so die Richterin.

Themen Folgen