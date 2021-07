Fußballerinnen des SV Wattenweiler starten in der Bezirksoberliga

Plus Der SV Wattenweiler nutzt die unverhoffte Chance zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksoberliga. Aus dem Landkreis Günzburg spielen nun fünf Frauen-Teams auf Bezirksebene.

Im Männerbereich wurden bereits die Weichen für die neue Fußball-Saison 2021/22 gestellt. Wie sieht es bei den Frauen aus? „Auch wir können loslegen“, versichert Stefan Linder, Bezirks-Spielleiter für Frauen- und Mädchenfußball. Anlässlich einer Tagung habe man unlängst den Terminplan für die Meisterschaftsrunden der Bezirksoberliga, der Bezirksligen Nord und Süd, der Kreisliga Donau und auch die Pokalrunde festgelegt.