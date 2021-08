Frauenfußball

18:28 Uhr

"Wir liegen nicht nur auf dem Boden": Drei junge Fußballerinnen aus dem Landkreis Günzburg spielen Bundesliga

Plus Die Fußballerinnen Valentina Schmid, Paula Speinle und Melanie Thoma aus dem Landkreis Günzburg spielen für Augsburg in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Der Saisonstart ist für alle eine richtig große Sache.

Von Nadine Rau

Wenn Valentina Schmid in München im Stadion steht, macht sie richtig Krach. "Die Mannschaft kennt mich schon", erzählt sie lachend. Die Mannschaft, das ist nicht etwa der ewige deutsche Meister FC Bayern München, es sind die Frauen vom FC Bayern München. Bundesliga, professionelle Fußballerinnen - und genau das, was sich Valentina sehnlichst wünscht. Das Gute daran: Sie ist bereits auf dem besten Weg dahin. Die 16-Jährige aus Niederraunau trägt schon jetzt das Bundesliga-Logo auf ihrem Trikot, ebenso wie Paula Speinle aus Glöttweng und Melanie Thoma aus Thannhausen, auch beide 16 Jahre alt. Alle drei spielen für den TSV Schwaben Augsburg in der Bundesliga der B-Juniorinnen und starten am Samstag in die neue Saison. Um 14 Uhr ist im heimischen Ernst-Lehner-Stadion gegen Hoffenheim Anpfiff.

