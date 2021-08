Freizeit

vor 2 Min.

Ferienprogramm: Fliegen, basteln oder klettern wie ein Ninja Warrior

Im Thannhauser Ferienprogramm kann man auch in die Luft abheben.

Vereine in und um Thannhausen bieten Kindern und Jugendlichen ein buntes Ferienprogramm. Was in den nächsten Wochen alles geboten ist

In Thannhausen, Balzhausen und Münsterhausen gestalten die Vereine auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm. In Thannhausen wird Kindern und Jugendlichen folgendes angeboten: Am 10. August, von 14 bis 16 Uhr, kann man mit den Thannhauser Gartenfreunden einen Holzbilderrahmen gestalten, mit diversen Materialien. Treffpunkt ist am Bauhof, Carl-Zeiss-Straße 11. Es gibt maximal 15 Plätze für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahre. Bitte Malerkittel und Freude am kreativen Gestalten mitbringen. Für das Trinken wird gesorgt. Weitere Infos bei Rita Deisenhofer , Telefon 08281/4925.

mit kniffligen Aufgaben. Zu jeder Zeit kann man die Rallye starten. Der Startpunkt ist am Hallenbad . Weitere Informationen bei , 0176/56779549. Am 25. August, von 16 bis 17.30 Uhr, veranstaltet die TSG, Abteilung Leichtathletik, die Olympischen Spiele für Kids. Zusammen mit TSG Spitzenathletin Manuela Gross (Weltmeisterin und Europameisterin) und den Übungsleitern erlebt man die Faszination und Vielfalt der Leichtathletik. Alters- und leistungsgerecht werden leichtathletikspezifische Disziplinen vermittelt. Es wird eine Sportolympiade geben. Treffpunkt ist am Mindelstadion Thannhausen , Jahnstraße 5. Es gibt maximal zehn Plätze für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Bitte Sportkleidung, Turnschuhe, Sonnenschutz, Trinkflasche und bei Schlechtwetter Regenkleidung mitbringen. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Urkunde und eine kleine Stärkung. Weitere Informationen bei Markus Tschanter , Telefon 0152/56144589. Auch Bogenschießen im im Ferienprogramm möglich. Foto: Christoph Soeder/dpa Am 29. August, von 10.30 bis 16 Uhr, kann man mit dem Mittelschwäbischen Luftsportverein einen Juniorpilotenschein machen. Workshop zum Thema Fliegen für Kinder (unter anderem Balsagleiter basteln), Mittagsimbiss, Getränke . Mitfluggelegenheit in einem Segel- oder Motorflugzeug (maximal zehn Kinder). Der Treffpunkt ist am Flugplatz Thannhausen , Edelstetter Straße 43, es gibt maximal 15 Plätze für Kinder im Alter ab sechs Jahren. Ein Mitflug ist nur mit der Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten und nur bei gutem Wetter möglich. Weitere Informationen bei Thomas Kraus , Telefon 0176/61101866 oder E-Mail: thomas@mlv-thannhausen.de Bogenschießen in Thannhausen Am 3. September, von 17 bis 18 Uhr, kann man mit den Profis Tischtennis spielen, beim Schnuppertraining. Treffpunkt ist die Dreifachturnhalle Thannhausen , Fritz-Kieninger-Straße . Es gibt maximal fünfzehn Plätze für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Bitte Hallenschuhe mitbringen. Weitere Informationen bei Stefan Herold , Telefon 0160/97921780.

