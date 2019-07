15.07.2019

Freunde der Apostelkirche treffen sich

Ideen zur Finanzierung werden gesucht. Jeder kann dabei mitmachen.

Von Hans Voh

Als sich die katholisch-apostolische Gemeinde Krumbach im Jahr 1966 auflöste, übergab sie ihr hölzernes Kirchlein in der Burgauer Straße an die evangelische Kirchengemeinde, mit der Auflage, dort regelmäßig Gottesdienste abzuhalten. Die Zeit ging an der im Jahre 1863 im Stil der viktorianischen Neugotik erbauten Kirche nicht spurlos vorüber.

Die nach dem Jahr 1900 eingebaute Elektrik ist marode und muss komplett erneuert werden. Auch das Fachwerk auf der Westseite der Kirche, also zur Burgauer Straße hin, weist große Schäden auf, sodass die Kirche seit einiger Zeit geschlossen ist.

Da gleichzeitig auch die Evangeliumskirche in der Jochnerstraße reparaturbedürftig ist, sucht die Kirchengemeinde nach Wegen der Finanzierung einer Sanierung. Da die Apostelkirche aufgrund ihres in Süddeutschland einmaligen Baustils von überörtlicher Bedeutung ist, möchte sich eine Gruppe aus der evangelischen Kirchengemeinde Gedanken über Projekte zur Finanzierung dieser Kirchensanierung machen. Sie trifft sich am Donnerstag, 18. Juli, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Jochnerstraße. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen, die gute Ideen haben und sich auch eventuell persönlich einbringen wollen. Die Konfessionszugehörigkeit spielt dabei keine Rolle. (voh)

