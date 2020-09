17:00 Uhr

Friedrich Widmann spielt seit 60 Jahren in Krumbach Orgel

Friedrich Widmann wurde für 60 Jahre kirchenmusikalischen Dienst im Nebenamt geehrt. Der 76-Jährige spielt Orgel bei der evangelischen Gemeinde in Krumbach, hier an der fünfregistrigen Orgel in der Apostelkirche.

Plus Friedrich Widmann feiert in Krumbach 60-jähriges Orgeljubiläum als Organist in der evangelischen Kirche. Die Musik begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben lang.

Von Annegret Döring

Mit Händen und Füßen im Einsatz zum Lobe des Herren, das ist Friedrich Widmann aus Krumbach – und das schon seit 60 Jahren. Der Pensionär und frühere Volksschullehrer ist Organist und konnte jetzt sein 60-jähriges Orgeljubiläum feiern.

Auch an dem Gottesdienstsonntag, in dem er selber geehrt wird, fliegen seine Hände über die Tasten der Manuale und die Füße treten die großen Pedaltasten der Orgel in der Apostelkirche in Krumbach. Widmann hat bei anderen Orgelspielern um eine Vertretung für diesen Termin nachgefragt, doch beide hatten bereits anderweitige Verpflichtungen. „Dann mach ich’s halt selber“, fackelte er nicht lange. Das besondere an diesem Sonntag: Normalerweise bekommt er die Liedauswahl, zu der er die Orgelbegleitung liefern soll, vorab telefonisch übermittelt, diesmal durfte er sich die Lieder selber wünschen. Es ist alte Musik: „Aus meines Herzens Grunde“ und „Nun lob mein Seel den Herren“ aus dem 16. Jahrhundert und „Du meine Seele singe“ mit Text von Paul Gerhardt und der Melodie von Johann Georg Ebeling aus dem 17. Jahrhundert. Doch Widmann spielt auch gerne moderne Lieder, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung bekundet. Ein besonderes Lieblingsstück hat er nicht.

Mit sechs Jahren hat Friedrich Widmann mit dem Klavierspielen begonnen

Die Musik begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben lang. Im Alter von sechs Jahren erhielt er den ersten Klavierunterricht in seinem Heimatort Pfuhl. Da war er gerade in die erste Klasse gekommen. „Als ich dann endlich die Buchstaben im Schulunterricht gelernt hatte, fiel es dann auch meinem Klavierlehrer leichter, mir die Noten zu erklären“, erinnert sich der Vater zweier Söhne. Als Konfirmand interessierte sich Widmann dann für die Orgel in der Pfuhler Kirche, stieg hinauf und schaute sich das an. Die recht betagte Organistin der Gemeinde freute sich über sein Interesse und gewann ihn gleich als Schüler. „Sie gab mir Unterricht im Benutzen der Pedale und Register“, erzählt Widmann. Bis zum Abitur in Neu-Ulm erhielt er dann weiter Klavier- und Orgelunterricht und übernahm schon mit 16 Jahren Organistendienste im Gottesdienst. Im Studium an der PH in Augsburg gab es die Möglichkeit, Orgelunterricht zu erhalten und er legte schließlich die C-Prüfung, die kleinste kirchenmusikalische Prüfung für den kirchenmusikalischen Dienst im Nebenamt ab.

Friedrich Widmann. Bild: Döring

Der Lehrerberuf führte Widmann dann 1969 nach Krumbach. Regelmäßig half er damals noch in seiner Heimatgemeinde in Pfuhl beim Orgeln aus. 1971 heiratete er seine Frau Margarete, die auch Klavier spielt und in einem kleinen liturgischen Chor sang, den er einst leitete.

Am 29. September 1974 schließlich spielte Widmann das erste Mal in Krumbach im Gottesdienst die Orgel. Der damalige Krumbacher Organist Wilhelm Seidel sei damals alleiniger Organist gewesen und habe sich über die willkommene Hilfe gefreut, so Widmann. Später gab es noch die Organistenkollegen Claus Lamey und Volker Häußler, doch der eine zog weg und der andere ging weg zum Studieren. Widmann blieb die Konstante in Krumbach, erhielt dann Unterstützung von Astrid Schütz und Günter Heigenmoser, die auch heute noch beim ein oder anderen Gottesdienst an der Orgel mit von der Partie sind.

Der Krumbacher Orgelspieler hilft auch mal bei den Katholiken aus

Während Widmann früher auch unter der Woche mal an einer der Orgeln in der Apostelkirche oder der Evangeliumskirche geübt hat, ist dies nicht mehr möglich seit die marode Elektrik beider Kirchen die evangelische Gemeinde zur Renovierung zwang. „In der Evangeliumskirche habe ich seit Weihnachten 2017 nicht mehr gespielt und in der Apostelkirche geht es auch nur sonntags im Gottesdienst, wenn jemand ein Extra-Stromaggregat, das die Kirche von extern mit Strom versorgt, anschließt“, erklärt Widmann. Die Apostelkirche verfüge zwar noch über einen funktionsfähigen handbetreibbaren Blasebalg, das hätte er mit jemand schon einmal ausprobiert. Doch das sei ein viel zu großer Aufwand heutzutage.

Nur etwa eine Viertelstunde hat Widmann sonntags Zeit vor dem Gottesdienst seine Noten herzurichten und zur Orgel rauf zu sausen, sagt er. „Ich versuche halt, nicht zu patzen und gut über die Runden zu kommen“, lacht er verschmitzt. Allerdings sei ihm auch schon mal passiert, dass er das falsche Lied aufgeschlagen hatte oder ein zu lautes Register gezogen hatte, doch das seien behebbare Kleinigkeiten. Auch in das elektrische Klavier bei Gottesdiensten im Gemeindehaus hat sich Widmann gut eingearbeitet und beim Üben dessen Möglichkeiten begeistert ausgelotet.

Der 76-Jährige hilft übrigens auch mal bei den Katholiken aus mit dem Dienst an der Orgel, sogar zu hohen Festen wie Fronleichnam oder dem Zweiten Weihnachtsfeiertag. „Ihr Terminkalender ist gut gefüllt“, zollte ihm Pfarrer Eugen Ritter Respekt im Ehrungsgottesdienst am Sonntag. Er hoffe, dass er seinen 60 Jahren Dienst an der Orgel noch einige weitere hinzufügen könne, sagt Widmann in einer kleinen Ansprache zur Gemeinde, doch hofft er auf Nachwuchs, der sich für das Orgelspiel interessiert und den er unterrichten könnte. Interessenten (die dann nicht gleich für einen ganzen Gottesdienst vereinnahmt würden), könnten sich gerne im evangelischen Pfarramt unter Telefon 08282/89830 melden.

