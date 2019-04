vor 2 Min.

Frühjahrsputz im Weiher des Krumbacher Stadtgartens

Der Weiher im Stadtgarten wird ausgebaggert. Nach den Osterferien soll außerdem eine Statue aus dem Wasser ragen.

Der Weiher im Krumbacher Stadtgarten gleicht derzeit einer Baustelle. Wie Stadtbaumeister Björn Nübel erklärt, wird der Weiher ausgebaggert und dabei Schlamm entfernt. Außerdem soll eine Statue in Zukunft mitten im Gewässer stehen: Die Skulptur einer Faust, die bisher am Wegrand zu sehen ist, wird auf einem Betonsockel in den Weiher gesetzt. Wie Nübel sagt, begleitete der örtliche Fischereiverein das Ablassen des Gewässers, um den Naturschutz sicherzustellen. Die Arbeiten im Stadtgarten sollen im Rahmen der Osterferien fertiggestellt werden.

