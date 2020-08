vor 49 Min.

Fünf mal Bayernliga: Raunau und Günzburg drängen in die Spitze

Plus Die Handballer des TSV Niederraunau und des VfL Günzburg sind im Jugendbereich kommende Saison stark vertreten. Fünf Teams spielen in der Bayernliga.

Von Alexander Sing

Wie groß war die Freude beim TSV Niederraunau, als sich am Ende der vergangenen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte eine Mannschaft die Teilnahme an der Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga sichern konnte. Die Enttäuschung folgte bald. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Qualifikationsturniere im Jugendhandball abgesagt. „Die Chance wäre minimal gewesen, aber wird hätten das trotzdem gerne erlebt“, sagt Abteilungsleiter Bernd Maisch.

Stattdessen hat der Bayerische Handballverband nun alle Jugendmannschaften anhand eines Rankings in die jeweiligen Ligen eingeteilt, basierend auf der sportlichen Entwicklung des Vorjahres. Für die hoch gehandelte Raunauer A-Jugend um Trainer Stephan Hofmeister bedeutet das den Einzug in die Bayernliga. Auch die C-Jugend, trainiert von Karl Weindl, wird in der Bayernliga antreten. Damit unterstreicht der TSV seine längerfristig angelegten Ambitionen, sportlich wieder oben anzugreifen.

VfL Günzburg mit zwei B-Jugend-Teams in der Bayernliga

Beim VfL Günzburg liegt der Fokus nach dem altersbedingten Ausscheiden zahlreicher Leistungsträger der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft auf der B-Jugend. Sowohl die männlichen (Trainer: Stephan Hofmeister) als auch die weiblichen B-Junioren (Trainer: Wolfgang Behm) sind für die höchste bayerische Liga gemeldet. Bei der C-Jugend (Trainerin: Stefanie Lewe) kommt es gar zum Derby mit dem TSV Niederraunau. Saisonbeginn ist im Oktober.

