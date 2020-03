07.03.2020

Für die Aufgaben der nächsten Jahre gut aufgestellt

Neuwahlen und Ehrungen bei der Attenhauser Wehr. Für besondere Verdienste um das Löschwesen und die Ausbildung des Nachwuchses werden zwei Ehrenmitglieder ernannt

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Attenhausen begrüßten Vorsitzender Daniel Strobel und Bürgermeister Hubert Fischer rund 40 Aktive und Vereinsmitglieder im örtlichen Bürgerhaus. Der Vorsitzende zog Bilanz und zählte Vereinspflichten und -aktivitäten auf. Strobel übernahm auch den Tätigkeitsbericht des Kommandanten Gerhard Fischer, der sich im Krankenstand befindet. Demnach leisten derzeit 37 Aktive Dienst bei der Stadtteilfeuerwehr. Jede Menge Anlass, optimistisch in die Zukunft zu blicken, gibt die Jugend. Insgesamt elf Buben und Mädchen engagieren sich in Attenhausen für den Dienst am Nächsten. Auf ein ruhiges Einsatz- und Vereinsjahr konnten die Lösch- und Einsatzgruppen zurückblicken. Dementsprechend standen dann auch eher Neuwahlen und Ehrungen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Bürgermeister Hubert Fischer überbrachte die Grußworte der Kommune und fand für die Aktiven und deren beispielhaftes Engagement lobende Worte. Das Stadtoberhaupt bezeichnete die Attenhauser Wehr als wichtigen Teil eines zentralen und unverzichtbaren Rettungsdienstes.

Jugendleiter Andreas Strobel referierte anschließend über die Aktivitäten seiner äußerst engagierten Jugendgruppe und Kassierer Rainer Hubert informierte die Anwesenden über die finanzielle Situation des Vereins. Der Tagesordnungspunkt Neuwahlen ging vollkommen reibungslos über die Bühne. Durchgeführt wurden die Wahlen von Bürgermeister Hubert Fischer. Ihm attestierten dies Marvin Fogelstaller und Matthias Vogel, Kommandant der Feuerwehr Krumbach. Gerhard Fischer wurde einstimmig erneut zum Kommandanten gewählt. Als Vereinsvorsitzender wurde Daniel Strobel, als Stellvertreter Gerhard Fischer berufen. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Rainer Huber, Schriftführer Peter Rothermel, Beisitzer Christoph Weber sowie die beiden Kassenprüfer Peter Graile und Josef Marxer. Komplettiert wird der Vorstand durch Simon Rittler, der für Martin Brodacki nachrückt.

Der Höhepunkt des Abends war die Ernennung von zwei neuen Ehrenmitgliedern. Johann Strobel und Peter Graile wurden für ihre besonderen Verdienste im Feuerwehrwesen zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Beide sind 1974 der Attenhauser Wehr beigetreten und absolvierten erfolgreich alle Löschgruppen. Während Johann Strobel als Aktiver noch immer eine Vorbildfunktion für die jüngeren Dienstleistenden einnimmt, hat Peter Graile den aktiven Dienst bereits quittiert. Letzterer zeichnete jedoch insgesamt 18 Jahre lang als Jugendwart für die Ausbildung des Nachwuchses verantwortlich. Seit 1996 überwacht Graile zudem als Kassenprüfer die finanziellen Belange des Vereins. Zum Abschluss der Versammlung betonte Daniel Strobel nochmals die Bedeutung einer bestens funktionierenden Kameradschaft und Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Attenhausen und richtete seinen Dank an den Hornisten Josef Marxer sowie an die Fahnenabordnung, bestehend aus Wolfgang Huber und Anton Marxer. (rop)

