00:33 Uhr

Für mich nahmst du das Kreuz auf dich

Beim Schwäbischen Passionssingen auf die Karwoche und das Osterfest vorbereitet

Von Werner Glogger

Auf eindrucksvolle Weise stimmten die „Hürbener Holzbläser“, die „Hagenrieder Zupfnudla“ und der „Bocksberger Viergesang“ in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist mit gemeinsam gesungenen Liedern, Vokalvorträgen und Instrumentalstücken auf die bevorstehende Karwoche und das kommende Osterfest ein. Das barocke Gotteshaus, vom bekannten Baumeister Simpert Krämer errichtet und reich mit Stuck und Fresken ausgestattet, eignet sich immer wieder für derartige besinnliche Veranstaltungen, wie jetzt beim „Schwäbischen Passionssingen unter dem Heiligen Grab“ am Abend des Palmsonntags.

Darüber freute sich Ortsseelsorger, Pfarrer Michael Kinzl und entbot den Zuhörern in der gut gefüllten Kirche einen Willkommensgruß. Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag ganz festlich, deshalb eröffneten die Hürbener Holzbläser den Vortragsreigen mit dem „Marsch aus Obergünzburg“ aus einer alten Flötenhandschrift, worauf alle in „Tochter Zion, mache auf dich“, ein Palmsonntagslied, das aus dem Siedlungsgebiet der Donauschwaben in Ungarn stammt, einstimmten. Vier „g’standene Mannsbilder“ bilden den Bocksberger Viergesang, der mit „Der Heiland hier die Jünger lässt“ und „hier zeigt in diesem Bild sich“ in volkstümlichen Worten sowohl den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem als auch die Angst, mit der Jesu beim Gebet im Garten Gezemaneh verharrte, beschrieb. Viele volkstümliche Passionslieder haben einen Marienbezug, den das Gesangsquartett in „Maria wollte gehen“ und alle gemeinsam mit der sinnbildlichen Darstellung der sieben Tage in der Karwoche „Als Jesus von seiner Mutter ging“ zum Ausdruck brachten.

Die Hürbener Holzbläser, unterstützt durch eine Violine, spielten aus einer Ziemetshauser Notenhandschrift das „Moderato“, ein „Andante aus Oettingen“ und zeigten in dem Lied „Die fünf heiligen Wunden“, dass sie auch mit Gesang im Quartett mit wohlklingenden Stimmen überzeugen können. Mit Zither, Hackbrett, Flöte und Gitarre ist das fünfköpfige, mit Damen besetzte Ensemble „Hagenrieder Zupfnudla“ ausgestattet. Das „Movendum“, „Adveni“ und „Wellen“ gehörten ebenso zu ihren Darbietungen, wie das Instrumentalstück „Assisi“.

Die Verehrung der Wunden Christi geht unter anderem auf den Heiligen Franziskus von Assisi zurück, erklärte dazu Christoph Lambertz von der Beratungsstelle für Volksmusik in Schwaben, dem die Gesamtleitung und Moderation oblag. Von ihm war auch zu erfahren, dass Dagmar Held von der Forschungsstelle für Volksmusik in Schwaben (sie spielt bei den Hürbener Holzbläsern das Fagott) viele interessante Volkslieder von den Deutschen in der Karpatho Ukraine aufzeichnen konnte. Der Bocksberger Viergesang ermahnte in „Wacht auf, wacht auf ihr Sünder“ und gesanglich begleitet von den Hürbener Holzbläsern stimmten alle in das Lied „Für mich nahmst du das Kreuz auf dich“ ein. Den Schlusspunkt setzten nochmals die Hürbener Holzbläser mit einem „Menuett aus Weiler“. Lang anhaltender Beifall am Ende zeigte, dass die Vorträge bei den Zuhörern großen Gefallen fanden.

