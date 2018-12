vor 34 Min.

Fun & Brass in Krumbach: pure vorweihnachtliche Lebensfreude

Fun & Brass zeigt im Krumbacher Stadtsaal, dass die Adventszeit nicht ausschließlich besinnlich sein muss.

Von Claudia Bader

Konzerte in der Adventszeit müssen nicht immer ruhig und besinnlich sein. Sie können auch überschäumen vor Temperament, Schwung und Spielfreude. Mit ihrer vorweihnachtlichen Konzertreihe machte es Fun & Brass am Wochenende vor. An drei Abenden versprühte die Bigband im effektvollen Wechsel von ruhigen, besinnlichen Melodien mit anspruchsvollen, fetzigen Sounds eine beschwingte Stimmung der Vorfreude und Erwartung. Die Besucher aller Altersstufen ließen sich mitreißen und begeistern.

Ein „kleiner Trommler“ eröffnete das Weihnachtsspecial, bei dem Fun & Brass auf der licht- und nebelüberfluteten Bühne des Stadtsaals mehr als zwei Stunden lang einen Höhepunkt nach dem anderen präsentierte. Zum Auftakt brachte die Bigband mit dem unvergesslichen Marylin-Monroe-Hit „Diamonds are the girl best friend“ sowohl akustisch als auch optisch einen Hauch von Glitzer und Glamour auf die Bühne. Und schon ver-sprühte ein Gesangsduo mit Reinhard Fendrichs „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ einen Hauch großer Gefühle.

Die vorwiegend mit Blech- und Holzbläsern und einem aufwendigen Schlagwerk, aber auch E-Gitarren und Piano besetzte Bigband verstand es ausgezeichnet, behutsam in den Hintergrund zu treten, dann wieder den vollen Sound zu entfalten. Unter präziser Führung von Konstantin Eheim waren die Musiker mit ganzer Präsenz auf der Bühne und ließen ihrer Spielfreude ungezügelten Lauf. Sensationell!

Ein Auftritt mit Körpereinsatz, Leidenschaft und fesselndem Charme

Aber Fun & Brass hatte dem Publikum noch viel mehr zu bieten. Immer wieder überraschte die Bigband mit Soli, zum Beispiel auf Trompete und Saxofon. Die Sängerinnen Tatjana Volk und Martina Sturmer glänzten nicht nur mit dynamischen Gesangseinlagen, sondern auch perfekter Choreografie im passenden Outfit. Mit ihrer unbeschreiblich voluminösen Stimme voller Leben und Sinnlichkeit schien es für Alexandra Jörg ein Leichtes, sich gegen das Fortissimo der Band durchzusetzen. Mit Titeln wie „Who’s lovin you“ von Jackson 5, dem Ohrwurm „Champs-Elysees“ oder „Colors of the Wind“ aus dem Musical Pocahontas versprühte sie geradezu Gänsehaut-Feeling. Auch Felix Böhm bewies sich als wandlungsfähiger Star auf der Bühne, der sein Publikum immer wieder mit begeisternden Auftritten überraschte. Wenn er singt, tut er das mit ganzem Körpereinsatz, Leidenschaft und fesselndem Charme.

Zwischendurch durfte das Publikum immer wieder in Hits der Vorweihnachtszeit wie „Winter wonderland“, „All I want for Christmas“ oder „Last Christmas“ schwelgen. Dabei ließen Konstantin Eheim und seine Musiker nichts aus, was effektvollen Bigband-Sound ausmacht. Im gelungenen Wechsel zwischen ruhigen und temperamentvollen Rhythmen schufen sie ein Klanggemälde nach dem anderen, zeichneten fantastische Stimmungsbögen auf und zündeten heiße Rhythmen, die ins Blut gingen. Dass nach dem Wunsch „Felice Navidad“ noch nicht Schluss sein konnte, war jedem klar. Und so fand der Abend der Extraklasse mit: „It’s raining men“ einen mitreißenden Ausklang.

Themen Folgen