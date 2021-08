1:1 gut für die Moral des TSV Balzhausen und der SpVgg Ellzee

Plus Die Fußball-Kreisligisten TSV Balzhausen und SpVgg Ellzee trennen sich nach spielerisch schwacher Partie 1:1 und nehmen das Positive aus der Partie mit.

Natürlich waren die Bedingungen auf dem Sportplatz in Balzhausen aufgrund der schweren Regenfälle nicht optimal und natürlich fehlten auf beiden Seiten noch einige Stammkräfte. Aber was die Akteure des TSV Balzhausen und der SpVgg Ellzee ablieferten, machte nicht unbedingt Appetit auf mehr Kreisliga-Fußball. Das 1:1 vor 100 Fans war unter dem Strich gerecht.