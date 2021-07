D-Juniorinnen in Aletshausen feiern Meisterschaft

Ein Aufstieg und ein neues Feld: Was hat sich während der Zwangspause bei den Fußballern in Aletshausen getan?

Beim SV Aletshausen gibt es eine Meisterschaft zu feiern: Die D-Juniorinnen sind in ihrer erst zweiten gemeldeten Saison schon Meisterinnen geworden. In der abgebrochenen Saison 2019/20, die nach der Quotientenregelung in 2021 beendet und gewertet worden ist, haben die Damen unter ihrer Trainerin Marina Dirnagel die Meisterschaft errungen.

Auch sonst hat sich während der Zwangspause etwas getan in Aletshausen. Bekanntermaßen hatte der Verein noch vor einigen Jahren keine aktiven Fußballmannschaften, was sich mittlerweile geändert hat. Mit viel Einsatz und neuem Personal an der Spitze konnte jedes Jahr eine Bambini-Mannschaft trainiert werden und durch die vom Bayerischen Fußball-Bund initiierte Aktion "Ballbina kickt" wurden zudem die Juniorinnen gegründet.

Ab Herbst 2021 wird der Verein sechs Jugendmannschaften ausbilden, dies alles unter Lizenztrainern, die 2019 ihre Trainerausbildung abgeschlossen haben.

Um dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen, hat sich die Abteilung dazu entschieden, ein neues Spielfeld mit Beregnungsanlage zu bauen. Die Gesamtkosten der Projekt belaufen sich auf rund 160.000 Euro. Wegen eines Förderprogramms des Bayerischen Landes-Sportverbandes in Verbindung mit dem Land Bayern und den zusätzlichen Unterstützungen von Gemeinde und Kreis, kann dies von dem finanziell gesundem Verein gestemmt werden.

Die Fertigstellung steht kurz bevor und der erste Härtetest wird der Spieletag am 24. Juli ab 13 Uhr sein. Hier wird für alle Kinder etwas geboten, dabei geht es nicht nur um Fußball, sondern vor allem um den Spaß.

Um Fußball geht es dann erst ab 17 Uhr bei einem allgemeinen Schnuppertraining. (AZ)