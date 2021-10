Fußball

30.10.2021

Die SpVgg Wiesenbach und der Kampf um den zweiten Platz

Plus Wie Thomas Gornig (SpVgg Wiesenbach) die Lage in der Fußball-Kreisliga West beurteilt und warum er den Titel in dieser Saison 2021/22 schon vergeben sieht.

Von Uli Anhofer

Am letzten Oktober-Sonntag des Jahres 2021 wird die Vorrunde in der Fußball-Kreisliga West abgeschlossen. An der Tabellenspitze steht einsam und allein der VfR Jettingen. Die Mannschaft von Trainer Sven Müller hat vor dem Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten einen Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger FC Gundelfingen II. Für Thomas Gornig, den Abteilungsleiter des Liga-Rivalen SpVgg Wiesenbach, ist jetzt schon klar: „Das lassen sich die Jettinger in dieser Saison nicht mehr nehmen. Die sind in dieser Spielzeit klar die beste Mannschaft der Kreisliga.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen