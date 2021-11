Dramatische Schlussphase im Mindelstadion in Thannhausen

Plus Die Fußball-Kreisligisten TSG Thannhausen und TGB Günzburg trennen sich 1:1. Ums Tor der Gäste gibt es Aufregung.

Schön war’s – das Wetter am Nachmittag dieses 31. Oktobers 2021 im Thannhauser Mindelstadion. Vom Fußball-Kreisligaspiel zwischen der gastgebenden TSG und Türk GB Günzburg lässt sich das nicht behaupten. 80 Fans, die sich im weiten Rund des Stadions verloren, sahen ein am Ende gerechtes 1:1.