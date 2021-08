Glücklicher Punktgewinn für den TSV Ziemetshausen

Warum Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ziemetshausen mit dem 1:1 gegen den TSV Hollenbach gut leben kann.

Aufsteiger TSV Ziemetshausen bleibt nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den TSV Hollenbach in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bezirksliga Nord. Das Endresultat an diesem 22. August 2021 war leistungsgerecht, wobei die Gäste etwas mehr Spielanteile besessen hatten und deshalb im Rückblick wohl eher von einer vergebenen Chance sprechen müssen als die Platzherren.

Regen setzt der Spielkultur Grenzen

Über dem Sportplatz an der Kreppe entlud sich während der gesamten Spieldauer mehr oder weniger heftiger Regen, der Bemühungen um Spielkultur ein wenig begrenzte. Doch womöglich wäre es auch bei Sonnenschein eine zerfahrene Angelegenheit geworden. Allzu viele fußballerische Höhepunkte bekamen die 150 Fans jedenfalls nicht serviert.

Am Anfang sah freilich noch vieles nach Fußball aus. Der Ball lief auf beiden Seiten ordentlich. Nach einem Vergehen an Julian Weber entschied Schiedsrichterin Paulina Koch dann auf Strafstoß. Hier war letztlich das Glück mit den Ziemetshausern, denn vom Punkt scheiterte Oleksandr Kvachov noch an Torwart Jozo Derek, erst den Abpraller verwandelte er zur Führung (28.).

Gäste sind kombinationssicherer

Mit ein bisschen mehr Glück hätten die Gastgeber an diesem Sonntagnachmittag sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Insgesamt aber gefiel Hollenbach im weiteren Verlauf besser, war kombinationssicherer und erspielte sich so eine optische Überlegenheit. Der entscheidende Vorstoß gelang aber kaum einmal, was auch daran lag, dass die Hintermannschaft der Ziemetshauser einfach wenig zuließ. So glückte den Gästen lediglich das Tor zum Ausgleich. Patrick Högg erzielte es sechs Minuten nach dem Führungstreffer der Einheimischen.

An der Seitenlinie stand bei den Ziemetshausern zum zweiten und vorerst letzten Mal Co-Trainer Benjamin König, der Chefcoach Markus Deibler nun für die jüngsten beiden Partien vertreten hatte. Mit seiner Ausbeute von vier Zählern dürften beide Übungsleiter zufrieden sein. Fortan können sie laut König „gemeinsam da weitermachen, wo wir angefangen haben“.

Keine Kampfansage an den SC Bubesheim

Eine Kampfansage Richtung SC Bubesheim ließ sich König vor dem am Mittwoch, 25. August 2021, anstehenden Landkreis-Duell nicht entlocken. Doch es spricht für das gewachsene Selbstvertrauen des Aufsteigers, wenn er sagt: „Wir kommen schon mit erhobenen Fahnen nach Bubesheim. Es ist nicht so, dass wir da nichts mitnehmen möchten.“

So haben sie gespielt

TSV Ziemetshausen Mayer, Zott, Greiner (69. Frey), Endres, Bettighofer, Kvachov, Miller, Leitenmaier (35. Yilmaz), Schneider, Mayer, Weber (81. Vihl)

TSV Hollenbach Derek, Greifenegger, Zweckbronner (34. M. Fischer), Bichlmeier, Burkhard, Burghart, Witzenberger (75. Pitsias), Jakob, S. Fischer, Högg, Meyer

Schiedsrichterin Koch (Waltenhofen)

Tore 1:0 Kvachov (28./Elfmeter), 1:1 Högg (34.)

Zuschauer 150