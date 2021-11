In Unterzahl erkämpft sich der TSV Ziemetshausen ein Unentschieden

Plus Weil die bessere Mentalität manchmal doch die größere Qualität wettmacht, kommt Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen zu einem verdienten 2:2 gegen den TSV Aindling.

Ein kräftiges Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ziemetshausen gesendet. Zwar erreichten sie im Heimspiel gegen den TSV Aindling nur einen Zähler, das Zustandekommen dieses 2:2-Unentschiedens aber nötigte den 150 Fans am Spielfeldrand gehörigen Respekt ab. Ziemetshausens Trainer Markus Deibler lobte seine Jungs: „Der Ausgleich war glücklich, aber aufgrund unserer Moral auch verdient.“