Kreisliga West: Jürgen Streit trainiert die SpVgg Ellzee

Der Trainer freut sich schon auf seine Rückkehr in die Fußball-Kreisliga. Im Landkreis Günzburg ist Jürgen Streit kein Unbekannter.

Wenn der Fußball-Kreisligist SpVgg Ellzee dieser Tage in die Saisonvorbereitung startet, wird mit dem 58-jährigen Jürgen Streit ein neuer Trainer die Kommandos bei den Günztalern geben.

Walter Zachwey legt eine Trainer-Pause ein

Nach dem Entschluss von Walter Zachwey, seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu beenden und als Trainer eine Pause einzulegen, mussten sich die SpVgg-Verantwortlichen auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Fündig wurden sie dabei in der Person von Jürgen Streit. „Die Chemie in den Gesprächen hat von Anfang an gestimmt“, heben Vorsitzender Alexander Kling und Abteilungsleiter Klaus Richter hervor. Beide sind überzeugt, dass der neue Trainer fachlich und menschlich hervorragend zur SpVgg Ellzee passt.

Streit: Kreisliga "äußerst reizvoll"

Streit seinerseits freut sich darauf, wieder einmal in der Kreisliga zu arbeiten. „Diese Spielklasse ist sportlich und aufgrund der vielen Landkreis-Derbys äußerst reizvoll.“

Der neue Ellzeer Coach ist zwar in Langenneufnach im Kreis Augsburg beheimatet, die meisten seiner bisherigen Trainerstationen lagen aber im Landkreis Günzburg, daher kennt er sich in der lokalen Fußballszene bestens aus. So wird er mit den Ellzeern auch auf seinen früheren Verein SG Reisensburg-Leinheim treffen, den er vor einigen Jahren in die Kreisliga geführt und dort etabliert hat.

Stefan Merk bleibt Coach der Zweiten

Während also beim Kreisliga-Team der SpVgg ein neuer Mann das Sagen haben wird, freuen sich die Verantwortlichen beider Vereine, dass Trainer Stefan Merk seine erfolgreiche Arbeit bei der in der A-Klasse spielenden SG Wattenweiler/Ellzee II in der neuen Saison fortsetzen wird. (AZ)

