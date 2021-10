"So hat der SV Mindelzell in der Kreisliga nichts verloren“

Plus Nach dem 1:4 im Derby gegen den TSV Balzhausen kritisiert Spartenchef Michael Miller das Team des SV Mindelzell. Dabei machten die Gäste die Sache sogar noch spannend.

Das Wetter passte zum Derby, das Zuschaueraufkommen passte zum Derby, nur die Leistung des gastgebenden SV Mindelzell passte so gar nicht zu diesem Fußball-Festtag. Der TSV Balzhausen gewann das Kreisligaspiel beim Schlusslicht 4:1. Dabei verschossen die Gäste in der Schlussphase der Partie sogar noch zwei Elfmeter.