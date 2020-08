vor 17 Min.

Fußballer des TSV Balzhausen setzen auf ihre Erfolgstrainer

Fußball-Kreisklassist TSV Balzhausen macht weiter mit den Trainern Thomas Vogel und Andreas Forster. Mit vier Neuzugängen will man gut in die Pflichtspiele starten.

Der TSV Balzhausen hat die Verträge mit seinem Trainerduo Thomas Vogel (1. Mannschaft) und Andreas Forster (Reserve) verlängert. „Da die gemeinsam festgelegten Ziele mit der weiteren Einbindung von Jugendspielern in den Seniorenbereich sowie das Wirgefühl von allen Seiten hervorragend gelebt wird, gibt es keinen Grund, an der sportlichen Ausrichtung etwas zu ändern“, betont Fußball-Abteilungsleiter Stephan Leitenmaier.

Neu begrüßen konnten die Rot-Weißen im Sommer Thomas Pfitzmayr (vom TSV Ziemetshausen), Noah Ehrenhuber, Johannes Steinle (beide aus der A-Jugend) sowie Tim Fischer (zuletzt nicht aktiv gespielt). Bevor es ab Anfang September wieder zu Pflichtspielen kommen soll, sind am 30.08.2020 noch Vorbereitungsspiele gegen den TSV Mittelneufnach (beide Mannschaften) geplant. Der TSV Balzhausen schnuppert in der Kreisklasse an den Aufstiegsplätzen. Die Reserve spielt in der A-Klasse. (zg)

