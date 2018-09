vor 36 Min.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Thannhausen schwer verletzt

Eine Autofahrerin hatte die Frau beim Abbiegen übersehen.

Schwer verletzt worden ist am Mittwochmorgen gegen 9.10 Uhr eine 25-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Augsburger Straße/Bahnhofstraße in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, fuhr zur Unfallzeit eine 24-Jährige mit ihrem Auto die Bahnhofstraße in Richtung Süden und bog nach links in die Augsburger Straße ab. Dabei übersah sie laut Polizei die 25-jährige Fußgängerin, die gerade die Augsburger Straße an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Der Wagen erfasste die Fußgängerin. Diese wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.(adö)

