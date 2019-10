Gab es auf der KRU zu wenig Behindertenparkplätze?

20:01 Uhr

Rund um das Messegelände der Gewerbeschau KRU gibt es mehrere Behindertenparkplätze. Offenbar reichte die Zahl jedoch am Sonntagnachmittag nicht aus. Das hat zu Kritik an Stadt und Veranstalter geführt. Die wollen bei der nächsten KRU noch mehr auf dieses Thema eingehen.

Plus Johanna Untersehr sagt, Stadt und Veranstalter hätten nicht auf die Bedürfnisse Gehbehinderter geachtet. Die weisen die Kritik von sich, wollen aber reagieren.

Von Stefan Reinbold

An die Gewerbeschau KRU hat Johanna Untersehr keine gute Erinnerung. Eigentlich, wollte sie am Sonntagnachmittag nur mit ihrer Tochter ein bisschen raus, um bei sonnigem Herbstwetter die Mittelschwabenschau zu genießen. Die Tochter ist 31 Jahre alt und nach einem schweren Unfall gehbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Doch als Untersehr mit ihrer Tochter im Auto nach Krumbach kam, suchte sie vergeblich nach einem Behindertenparkplatz. Eigentlich, so dachte sie, müssten doch am Rathaus entsprechende Plätze vorgehalten sein, doch aufgrund der Baustelle in der Buchstraße sind die Parkplätze am Rathaus derzeit nicht nutzbar.

Menschlich sehr enttäuscht Letztlich habe sie auf dem privaten Grund eines nahe gelegenen Steinmetzbetriebs geparkt, wo zumindest ausreichend Platz war, um die Tochter vom Auto in den bereitgestellten Rollstuhl zu setzen. Verärgert über die aus ihrer Sicht mangelhafte Vorsorge habe sie sich vorgenommen, einmal bei den Veranstaltern genauer nachzufragen, wo Behindertenparkplätze ausgewiesen seien, sagt Untersehr. Hans-Peter Ziegler, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Krumbach sei gar nicht auf sie und ihr Anliegen eingegangen, sondern habe ihr gesagt, dies liege in der Verantwortung der Stadt. Der Bürgermeister hingegen erklärte, der Veranstalter, also der Gewerbe- und Handelsverein sei für die Bereitstellung der Parkplätze verantwortlich. Untersehr wurde daraufhin sauer und zerrte den Bürgermeister vor die Tür des Stadtsaals, wo ihre Tochter im Rollstuhl wartete. Er solle ihrer Tochter ins Gesicht sagen, dass es für sie keinen Parkplatz auf der KRU gebe, schimpfte Untersehr. „Ich habe weder eine befriedigende Antwort, noch eine Entschuldigung erhalten. Meine Tochter hat aber auch ein Recht, diese Veranstaltung zu sehen“, sagt sie. Menschlich sei sie sehr enttäuscht. Sie wolle sich nicht so abfertigen lassen. Lesen Sie auch: KRU: Ein wahres Fest der guten Laune Sonniges Finale für die Mittelschwabenschau KRU Bürgermeister Hubert Fischer reagiert mit Unverständnis auf das Verhalten Untersehrs. Er habe sich gerade unterhalten, als er lautstark angegangen worden sei. Auf diesem Niveau wolle er nicht mit Leuten reden. Abgesehen davon gebe es eine Reihe von Behindertenparkplätzen vor den Ämtern in der unmittelbaren Umgebung rund um den Stadtsaal. „Ich kenne aber keine Stadt, die nur alle vier Jahre eine solche Veranstaltung auf die Beine stellt und eine ausreichende Anzahl an Behindertenparkplätzen vorweisen kann.“ Bei größeren Veranstaltungen in der Innenstadt gebe es auch nicht mehr Behindertenparkplätze. „Wir können die Infrastruktur in der Stadt ja nicht auf einen eventuellen Maximalfall ausrichten“, erklärt Fischer. Bei der nächsten KRU will man auf die Kritik reagieren Das sieht Ordnungsamtsleiter Matthias Vogel ähnlich. Seitens des Landratsamtes sei als Auflage für die Veranstalter lediglich vorgeschrieben „ausreichend Parkplätze zur Verfügung zu stellen“, zitiert Vogel die Anordnung. Weder die Stadt noch der Veranstalter könnten im Voraus wissen, wie viele Menschen mit Behinderung zu der Messe kommen. Es sei unmöglich, hier ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Vogel kritisiert das forsche Auftreten Untersehrs. „Ich habe in der Stadt mit vielen Rollstuhlfahrern in Sachen Barrierefreiheit zu tun und wir freuen uns über jede Kritik, aber sie muss sachlich bleiben. Der Ton macht die Musik.“ Lesen Sie auch: Über die Hintertreppe zu Erfolg und Anerkennung Eine Suche in Israel, die zur „Reise ihres Lebens“ wird Dem pflichtet Hans-Peter Ziegler bei. Dennoch habe er zusammen mit Ordnungsamtsleiter Vogel besprochen, bei der nächsten KRU auf die Kritik einzugehen und fünf weitere Parkplätze für Rollstuhlfahrer abzusperren. Auch im Vorfeld soll durch entsprechende Hinweise im Internet und auf Flyern auf diese Parkplätze sowie die Behindertenparkplätze im Umfeld des Geländes aufmerksam gemacht werden. Darüber hinaus soll auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln stärker beworben und ein Zweirad-Parkplatz eingerichtet werden. „Wir hatten ja insgesamt zu wenig Parkplätze“, sagt Ziegler. Sonntagnachmittag um zwei tue sich aber jeder Veranstalter schwer, zu seiner Hauptzeit ausreichend Plätze vorzuhalten. Er will sich nicht vorwerfen lassen, das Thema Inklusion zu ignorieren und verweist darauf, dass in den Zelten bewusst eine Gangbreite von drei Metern gewählt wurde und zusätzlich zu der Behindertentoilette im Stadtsaal noch ein barrierefreier Toilettenwagen aufgestellt wurde.

