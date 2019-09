15:00 Uhr

Gabelstapler überrollt Mann auf Betriebsgelände

Zu einem schweren Betriebsunfall ist es am Mittwoch in Ziemetshausen gekommen. Dabei überrollte ein Gabelstapler einen Mann.

Am Mittwoch kam es gegen 14 Uhr in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Rudolf-Diesel-Straße in Ziemetshausen zu einem Betriebsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, gehört der Mann nicht zum Betrieb und hielt sich als Kunde auf dem Betriebsgelände auf.

Zur gleichen Zeit belud ein Gabelstaplerfahrer einen Lkw. Beim Rangieren erfasste der Gabelstapler den Kunden mit dem vorderen linken Reifen des Fahrzeuges und überrollte ihn. Der Geschädigte erlitt laut Polizei eine schwerwiegende Verletzung am rechten Bein und musste mit einem Rettungshubschrauber in die nächste Uniklinik geflogen werden. (zg)

