Gäste in Krumbach angepöbelt und bespuckt

Die Polizei ermittelt gegen eine Frau wegen Beleidigung und Zechbetrug. Laut Polizeibericht ist die Frau offenbar psychisch krank.

Beleidigung und Zechbetrug in zwei Gaststätten in Krumbach: Am Donnerstag hat eine laut Polizei offensichtlich psychisch kranke Frau in der Zeit von 9 Uhr bis 12.20 Uhr in zwei unterschiedlichen Gaststätten in der Kirchenstraße und in der Karl-Mantel-Straße anwesende Gäste angepöbelt, beleidigt und bespuckt. Zudem hat die Frau in einer der beiden Gaststätten die bestellten Speisen nicht vollständig bezahlt. Zu keinem Zeitpunkt trug sie den vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Callcenterbetrug:

Ein 60-Jähriger erhielt am Donnerstag von 11 Uhr bis 13 Uhr den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, der die Zugangsdaten seiner E-Mail Adresse und seines Amazon-Kundenkontos erfragte und diese Daten daraufhin auch erhielt. Der Geschädigte wurde erst stutzig, als bei einem erneuten Anruf einer anderen Person auch noch die Zugangsdaten von dessen Paypal-Konto und Onlinebanking erfragt wurden, welche laut Polizei glücklicherweise nicht übermittelt wurden. Noch ehe der Mann seine Konten sperrte, haben die Unbekannten bereits Waren über Amazon bestellt. In welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Unfallflucht:

Ein Pkw-Fahrer aus Krumbach hatte seinen Pkw im Zeitraum von Montag, 8. Juni, 11 Uhr bis zum Mittwoch, 10. Juni, 15.30 Uhr, in Krumbach in der Krumbacher Straße „Am Buchkopf“ geparkt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im vorderen Bereich auf der Fahrerseite eine Beschädigung fest. Offenbar war ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Pkw des Mannes gestoßen. Der ebenfalls unbekannte Fahrer flüchtete laut Polizei vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Körperverletzung:

Am Donnerstag, 11 Uhr schlug in Ursberg ein 51-jähriger, unter Betreuung stehender Mann, einer Pflegerin laut Polizei ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die näheren Umstände müssen laut Polizeibericht noch ermittelt werden. (zg)

