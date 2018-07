vor 43 Min.

Ganz natürlich dazu gehören

Warum dieser Begriff für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung so wichtig ist.

Von Peter Bauer

Inklusion? So mancher wird mit diesem Begriff möglicherweise nicht viel anfangen können. Doch wer gesellschaftliche Diskussionen verfolgt, der stößt immer häufiger auf dieses Wort. Und mittlerweile verbinden nicht wenige mit Inklusion einen regelrechten Meilenstein für Menschen mit Behinderung. Inklusion – das war am Montagabend auch Thema im Krumbacher Haupt- und Personalausschuss.

Inklusion bedeutet lateinisch „Enthaltensein“. Der Grundgedanke dahinter ist, dass sich Menschen mit Behinderungen nicht mehr integrieren und an ihre Umgebung anpassen müssen. Vielmehr ist diese Umgebung so ausgerichtet, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können und es eine Unterscheidung zwischen behindert und nicht behindert im alltäglichen Leben nicht mehr gibt. Es geht darum, dass „jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört“, wie dies die Aktion Mensch umschreibt. Doch wie kann dieses Ideal mit Leben erfüllt werden? Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) hat sich dies zu einer wesentlichen Aufgabe gemacht. Es nimmt an einem Programm der Aktion Mensch teil und sucht dabei auch intensiv die Zusammenarbeit mit Kommunen aus der Region.

Bereits im Jahr 2015 hatte der Krumbacher Stadtrat eine Zusammenarbeit mit dem DRW beschlossen. Demnach beteiligt sich die Stadt mit einem Betrag von 40 Cent pro Einwohner und Projektjahr (Laufzeit drei Jahre). Ansprechpartnerin für die Stadt ist Stadträtin Gabriele Tuchel. Doch da sich die Zusage der Aktion Mensch zur Förderung des Projekts bis Oktober 2017 verzögert hat, konnte mit der Aktion erst jetzt begonnen werden, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am Montagabend. Anita Landherr vom DRW stellte in der Sitzung wesentliche Eckpunkte der Aktion vor. Unter anderem gehe es um praktische Verbesserungen in Bereichen, die von Wohnen und Arbeit bis hin zu Freizeit und Kultur reichen. Ziel sei es, in diesem Sinn Netzwerke zu schaffen und das Bewusstsein der Bürger für die Thematik zu fördern.

„Die Bürger sollen wissen, was Inklusion ist“, betonte Anita Landherr.

Wie kann das in der Praxis aussehen? Anita Landherr verwies unter anderem auf ein Projekt am Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium. Dort wurde im Unterricht erarbeitet, wie sich die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung entwickelt haben.

Bei den Nachfragen der Hauptausschussmitglieder war vor allem der Wunsch zu erkennen, das Projekt konkret mit Leben zu erfüllen. Unter anderem ging es um die Finanzierung, die Möglichkeit, Vereine und Schulen einzubinden, auch um die Frage, was die Stadt denn selbst leisten kann. Anita Landherr betonte, dass die Kindergärten und Schulen intensiv in die konkrete Projektentwicklung eingebunden würden. Und „jeder Verein kann auf uns zugehen.“ Immer wieder hob sie die Notwendigkeit einer Bewusstseinsbildung für das Thema Inklusion hervor.

Bürgermeister Hubert Fischer sieht in Sachen Inklusion das Dominikus-Ringeisen-Werk und die Stadt Krumbach auf einem guten Weg.

Themen Folgen